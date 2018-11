Salute | esperti | usare bene gli antibiotici o la mortalità infantile potrebbe salire al

Flatulenza - gli esperti : perché non devi mai trattenere i peti - conseguenze devastanti per la Salute : Le flatulenze? Sono un segno di buona salute. Una dimostrazione che il nostro organismo è in grado di espellere efficacemente i gas in eccesso e la prova di una alimentazione equilibrata. Trattenerli, seppur conveniente da un punto di vista sociale, può invece provocare gonfiori e infiammazioni del

Salute - arriva anche in Italia la tassa sullo zucchero? Gli esperti : “Gioverà alla Salute dei cittadini e porterà nelle casse dello Stato 470 milioni di euro” : Nei giorni scorsi “Il Fatto Alimentare” ha avviato una raccolta firme tra medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore per chiedere al Ministro della salute Giulia Grillo di introdurre la Sugar Tax, ovvero una tassa del 20% sulle bevande zuccherate, alla quale il Movimento 5 Stelle si era già detto interessato da mesi. Il provvedimento, sostenuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ha come obiettivo quello di ...

Salute - gli esperti : “Benessere mentale e stress influiscono sulla produttività” : Quanto incide sulla produttività il benessere mentale? Alle aziende conviene puntare sul benessere psicologico del personale in termini di Salute e riduzione dell’assenteismo? Se ne parlerà ad ‘Ambiente lavoro’, in calendario a Bologna dal 17 al 19 ottobre nel corso del convegno ‘Controllo oggettivo dello stress: determinazione e sviluppo della resilienza’ organizzato il 17 ottobre da Aias – Confcommercio ...

Salute : Aou di Sassari - un gruppo di esperti contro le infezioni ospedaliere : Un corso obbligatorio sulle corrette modalità da seguire nel lavaggio delle mani e nella antisepsi con gel alcolici e, ancora, un altro sul controllo dell’uso degli antibiotici da effettuare nei reparti, da realizzare in collaborazione con la Farmacia ospedaliera e le Malattie Infettive secondo le linee guida previste dal piano nazionale di contrasto dell’antibiotico-resistenza (Pncar). Sono alcune delle attività che a breve saranno messe ...

Salute - gli esperti : "Fake news e bufale 'malattie dell’informazione'" : Caserta, 29 set. (AdnKronos Salute) - L'importanza di trovare strumenti di credibilità che contrastino la disinformazione e le fake news, vera e propria "patologia dell’informazione" dei nostri tempi, che nel campo della medicina e della Salute in genere sta avendo effetti diretti, immediati e negat

Salute : ad Alghero esperti a confronto sulle cure del paziente anziano : Sarà un’occasione di riflessione sulle patologie che interessano l’anziano, con uno sguardo attento all’appropriatezza delle cure. La nuova edizione del congresso “Una (settima) Giornata con il Malato anziano”, in programma all’hotel Catalunya di Alghero il 5 e 6 ottobre, si presenta ricca di spunti di lavoro. Medici, coordinatori e infermieri troveranno occasione di confronto anche in temi quali la valutazione ...

Salute - 1 milione di italiani con glaucoma : incontro con gli esperti : Dall’occhio al cervello, un meccanismo perfetto ci regala ogni giorno la possibilità di vedere il mondo che ci circonda. Ma va salvaguardato, perché non è esente da minacce. Una di queste è il glaucoma, malattia multifattoriale dell’occhio che, se non diagnosticata e non curata in tempo, può portare a danneggiare sofisticati sistemi neuronali con conseguente rischio di cecità. E’ proprio di questo ‘nemico’ della ...