Salmo | in 24 ore il nuovo album “Playlist” conquista il record di streaming

Salmo : ecco le date dell’instore tour del nuovo album “Playlist” : Segnale in agenda The post Salmo: ecco le date dell’instore tour del nuovo album “Playlist” appeared first on News Mtv Italia.

'Salmo genio del marketing non convenzionale' - a dirlo anche il Sole 24ore : Sono ormai quattro giorni che tutta Italia parla di Salmo: il rapper classe 1984 originario di Olbia è infatti riuscito a catalizzare su di sé – nonché sul suo prossimo attesissimo album 'Playlist', in uscita il 9 novembre 2018 – le attenzioni non solo dei suoi affezionati e numerosi seguaci, ma anche quelle di tante persone che nel corso degli ultimi giorni si sono ritrovate sotto gli occhi una delle tante news dedicate alle sue ultime mosse ...

Non c'è Salmonella nei croissant Bauli. Grave errore dell'Asl di Salerno nei controlli : È stato revocato il ritiro dal mercato dei croissant Bauli a lievitazione naturale con crema al latte, avvenuto lo scorso 30 settembre. Il lotto di produzione LA8312BR era stato giudicato a rischio di ...

Merendine ritirate per rischio Salmonella - Bauli accusa : "Errore dell'Asl di Salerno" : "Sia i campioni di controllo mantenuti presso i nostri stabilimenti, sia quelli prelevati originariamente dalla Asl e poi...

Nei croissant Bauli non c’era Salmonella : “Errore dell’Asl - grave danno d’immagine” : I test di controllo effettuati subito dopo il richiamo hanno evidenziato l'errore. L'azienda: "L'errore da parte della ASL e del laboratorio che ha effettuato l'esame ha determinato panico ingiustificato tra i consumatori e grave danno di immagine intendiamo tutelarci con tutti gli strumenti di legge disponibili"Continua a leggere

Cambio di stagione : uva - Salmone e bresaola - i 12 cibi contro il malumore : ... commenta Michelangelo Giampietro, medico specialista in scienza dell'alimentazione e in medicina dello sport, 'i cibi giusti sono quelli ricchi di specifici micronutrienti'. ra tutti, il latte, come ...