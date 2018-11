Salmo frantuma i record di Sfera Ebbasta con il nuovo album Playlist

Blastingnews

: #Salmo, frantuma i record su Spotify con Playlist, 10 milioni di streaming | - LexieVillanelle : #Salmo, frantuma i record su Spotify con Playlist, 10 milioni di streaming | - Hano_IT : Salmo fa 10 Milioni di stream e frantuma il record di Spotify -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Le enormi aspettative per ildi, diffuso on line e nei negozi di dischi venerdì scorso, sono state ampiamente rispettate. Sono infatti numeri da capogiro quelli fatti registrare sulle principali piattaforme di streaming musicale dalprogetto di inediti, 13 per la precisione, del rapper sardo classe 1984.ha letteralmenteto il precedentedi ascolti in streaming per unin 24 ore – che apparteneva acon Rockstar, pubblicato a gennaio 2018 – totalizzando ben 9.956.884 ascolti in una sola giornata, mentre il collega si era fermato a 8 milioni di ascolti. Ironia della sorte ad aiutarea superare il precedenteVIDEOè stato anche e soprattutto lo stesso, con un contributo non da poco, dato che il trapper milanese è presente nella tracklist del disco con la traccia numero 4, ...