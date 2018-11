Salah gol in Liverpool Fulham | così nasce la rete dell' egiziano | a segno contro 19 club

Egitto - Salah pazzesco : segna da calcio d'angolo. Poi si fa male e lascia il ritiro. VIDEO : Un'altra perla, questa volta da calcio d'angolo. Nell'infinito repertorio di Mohamed Salah mancava il gol olimpico e l'attaccante del Liverpool ha voluto subito ritoccare il suo curriculum. Il teatro ...

Cristiano Ronaldo fa polemica : “premio Puskas a Salah? Il mio gol più bello” : Complimenti a tutti, a Modric, miglior giocatore dell’anno secondo la Fifa, a Salah, che ha vinto il Premio Puskas per il gol più bello dell’anno, “ma parliamoci chiaro: onestamente il mio gol era più bello”. Come suo costume, Cristiano Ronaldo non le manda a dire e a poche ore dal big match dello Stadium contro il Napoli, l’asso portoghese si è concesso una breve ‘diretta’ su Instagram, ...

Juventus - Ronaldo : "Complimenti a Modric. Il mio gol più bello di quello di Salah" : Diretta Instagram la sera prima di Juventus-Napoli: "Lo faccio per voi, per il sostegno che mi date"

FIFA Puskás Award 2018 : il gol più bello è di Salah : Mohamed Salah meglio di Cristiano Ronaldo. Questo il verdetto del FIFA Puskas Award, che premia il giocatore che ha realizzato il miglior gol della stagione. La prodezza dell’egiziano del Liverpool – che ricevuta palla spalle alla porta, si libera del marcatore diretto, ne supera un altro in area di rigore e poi piazza un sinistro all’incrocio dei pali nel derby contro l’Everton, per di più nel corso di una nevicata ...

Fifa Best Player 2018 : premiati Modric e il gol di Salah. Ronaldo e il Real capitolo chiuso : Coincisa con quella del rivale Messi, rimasto a casa per motivi famigliari, mentre Zidane si è presentato per il trionfo del ct campione del mondo Deschamps. Ronaldo non voleva vedere il nuovo ...

LUKA MODRIC E' IL GIOCATORE DEL 2018 PER LA FIFA : HA VINTO/ Di Salah il gol dell'anno - assenti Ronaldo e Messi : LUKA MODRIC è il GIOCATORE del 2018 per la FIFA. Assegnati i riconoscimenti alla Royal Festival Hall di Londra. Di Salah il gol dell'anno, assenti Ronaldo e Messi(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 00:47:00 GMT)