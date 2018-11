Rospo bufo bufo | caratteristiche

ideegreen

(Di lunedì 12 novembre 2018) Ilè molto diffuso nelle nostre campagne. Delsono state osservate diverse sottospecie, ne è un esempio ilspinosus, caratterizzato da speroni sul capo, macchie bianche una lunghezza maggiore rispetto alla specie: dimensioni Ilcomune ha una lunghezza di 10 – 12 cm, tuttavia ci sono degli esemplari particolarmente grossi che arrivano a misurare 20 cm. Le dimensioni della sottospeciespinosus, per esempio, sono notevoli e qui una femmina arriva a pesare più di 150 grammi. In media, i rospipresenti sul nostro territorio pesano tra 30 – 50 gr (maschi) e tra 50 – 100 gr (per gli esemplari femmine). Ilpresenta un corpo tozzo, coperto da ghiandole verrucose sul lato superiore. Il capo è largo e arrotondato ed è proprio sul capo che sono presenti due ghiande in grado di ...