Romano Fenati torna in Moto3 nella prossima stagione

Motomondiale - Romano Fenati raggiunge un accordo con la FMI : sospensione di 5 mesi - rientro a febbraio : Si conclude il caso Romano Fenati che durante il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2, aveva tirato il freno anteriore della moto di Stefano Manzi in pieno rettilineo. La vicenda si è conclusa con una sospensione della licenza di 5 mesi e 10 giorni da parte della Federazione Motociclistica Italiana. Si è dunque arrivati a un accordo stragiudiziale tra il Tribunale Federale e gli avvocati del pilota che hanno così ottenuto la riduzione ...

MotoGp - Ezpeleta non abbandona Romano Fenati : “ha fatto un grosso errore - ma spero che torni a correre” : L’ad della Dorna ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione di Fenati, auspicando che torni a correre alla fine della squalifica Non tutti si scagliano contro Romano Fenati, protagonista di un brutto gesto nel corso della gara di Moto2 a Misano. Il pilota marchigiano è stato squalificato per aver premuto il freno a Stefano Manzi in pieno rettilineo, rischiando di farlo cadere a oltre 200 km/h. LaPresse/Alessandro La ...

Moto2 - Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata : Continuano i problemi per Romano Fenati in seguito al folle gesto fatto durante la gara di Moto2 sul circuito di Misano, in cui aveva pinzato il freno di Stefano Manzi ad oltre 200 km/h. Come riportato dall’Ansa il pilota ascolano è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata. La Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio ipotizzando un reato meno grave rispetto al tentato omicidio per cui il Codacons aveva preannunciato un ...

Il pilota Romano Fenati è indagato per violenza privata per aver tirato il freno a Stefano Manzi : Il pilota ascolano Romano Fenati è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata, dopo l'episodio del 9 settembre durante la gara di Moto-2 al circuito di Misano Adriatico, quando aveva toccato in pista il freno del rivale Stefano Manzi. Lo riportano quotidiani riminesi.Il Codacons aveva preannunciato un esposto per tentato omicidio, ma la Procura ha aperto un'inchiesta d'ufficio e ha ipotizzato un reato meno grave. La violenza ...

Romano Fenati - la FIM prolunga la squalifica fino al 31 dicembre : stagione finita : Adesso la stagione di Romano Fenati è davvero finita. La Federazione Internazionale di Motociclismo ha prolungato la squalifica del pilota ascolano fino al termine del campionato, dopo il brutto ...

Moto2 - la squalifica di Romano Fenati passa da due a sei GP. Non correrà più in questa stagione : Non è ancora ufficiale, ma l’anticipazione fornita da “La Gazzetta dello Sport” non lascia spazio a dubbi: la FIM, accogliendo la richiesta del presidente Vito Ippolito, avrebbe deciso di rendere più pesante la squalifica di Romano Fenati, dopo il folle gesto del GP di Misano, che inizialmente gli era costato due gare di stop. Il presidente FIM, Vito Ippolito ha visto accolta la sua linea, che chiedeva l’aumento la ...

Romano Fenati - piloti d'accordo ad Aragon : 'Il linciaggio è stato esagerato' : Marquez e Dovizioso: "Caos mediatico eccessivo contro Fenati" Diversa la posizione del campione del mondo, Marc Marquez , e del campione di Misano in MotoGP, il ducatista Andrea Dovizioso . Entrambi ...

Moto2 - Romano Fenati testimonial del motociclismo corretto per ripartire : Chi ha seguito Sky Sport sa che non ci siamo lasciati travolgere dalla fretta, dalle opportunità di speculazione e dall'isteria collettiva , riservando alla vicenda solo analisi oggettive, opinioni ...

Romano Fenati - la Federazione motociclistica vicina al perdono : Romano FenatiMichael SchumacherMax BiaggiZinedine ZidaneFrancesco TottiMike TysonEric CantonaPhilippe MexesL'InterDi ufficiale non c’è nulla, ma la parola che circola di più è perdono, o almeno non inasprimento della pena. Romano Fenati, che nel gran premio di San Marino di Moto 2 a Misano Adriatico ha tirato il freno della moto del collega Manzi mentre andavano a 200 all’ora, non rientrerà prima del previsto, ma nemmeno più tardi. La ...

Moto2 – Fenati sostituito dalla Marinelli Snipers : ecco il nome del pilota che correrà al posto di Romano : ecco il nome del pilota che sostituirà Romano Fenati a bordo della Kalex nel prossimo weekend di gara Nel prossimo appuntamento con il campionato mondiale di Moto2 si rende necessario un cambio di pilota per la Marinelli Snipers. La scuderia di propietà della famiglia Cecchini ha dovuto comunicare, in vista del Gp di Aragona, il motociclista che prenderà il posto di Romano Fenati. Il 22enne di Ascoli Piceno, squalificato a seguito del ...

Caso Fenati – Tony Arbolino vicino a Romano - il messaggio sui social : “so che persona sei - mi hai insegnato tanto” : Non solo Mir, anche Arbolino vicino a Romano Fenati: il bellissimo messaggio social di Tony E’ stata confermata oggi la sospensione cautelare di Romano Fenati dal Tribunale Federale della FMI a causa del gesto commesso dal 22enne di Ascoli Piceno nei confronti di Stefano Manzi, la scorsa domenica durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino. Tantissimi, si sono scagliati contro Fenati, ma c’è anche chi gli ha teso la mano. ...

Motomondiale - la Federmoto conferma la sospensione di Romano Fenati : Il Tribunale della Federazione Motociclistica Italiana ha confermato la sospensione di Romano Fenati da ogni attività sportiva e federale. Il pilota si era reso protagonista di un bruttissimo gesto durante il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputato domenica: il nativo di Ascoli Piceno aveva infatti affiancato Stefano Manzi sul rettilineo e aveva schiacciato il freno della moto del rivale rischiando di causare un ...

Romano Fenati - Manzi : "Pronto a perdonarlo"/ Moto2 - Paolo Roversi : "Come è cambiato lo sport!" : Romano Fenati: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano Manzi si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Romano Fenati - MANZI : "PRONTO A PERDONARLO"/ Moto2 - la retromarcia : "Non farò causa" : ROMANO FENATI: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano MANZI si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:31:00 GMT)