Romania ' non pronta per presidenza Ue'

Romania - bocciato il referendum anti-gay. I rumeni non si sono fatti ingannare dall’omofobia : Lo ammetto: ho creduto all’idea che il referendum anti-gay tenutosi ieri in Romania potesse passare. Viviamo i tempi che viviamo, d’altronde. E per capire di cosa parlo, basti pensare che dopo il 4 marzo, qui in Italia, la violenza contro le persone Lgbt è cresciuta. Ma sto divagando… Per chi non lo sapesse, la partita referendaria romena mirava a impedire il matrimonio egualitario: “L’attuale articolo 48 della Costituzione romena” ...

Romania - il referendum anti-gay non ha il quorum : la Costituzione resta com’è. Ha votato il 20 - 4 per cento degli elettori : Il referendum è fallito, la Costituzione romena resta com’è. Nonostante l’appoggio di quasi tutte le forze politiche, la consultazione che voleva cambiare la carta fondamentale del Paese – specificando che il matrimonio è l’unione tra uomo e donna, e non “tra due sposi” come recita il testo – non ha raggiunto il quorum del 30 per cento degli aventi diritto al voto. Secondo l’ufficio elettorale ...

Romania - è fallito il referendum per abolire le nozze omosessuali : non è stato raggiunto il quorum : È fallito il referendum promosso dal governo di centrosinistra della Romania per l'abolizione dalla carta costituzionale della disposizione che rende leciti nel Paese i matrimoni tra coppie omosessuali.Alle urne è andato solo il 20,41% degli aventi diritto e non è stato così raggiunto il quorum del 30% dei votanti richiesto per la validità della consultazione. Nei due giorni di apertura dei seggi si sono recati alle urne infatti solo il 20,41% ...

Romania - fallisce referendum anti-nozze gay : non raggiunto il quorum : Sembra essere fallito il referendum contro le nozze gay in Romania. Secondo dati non ufficiali alla chiusura dei seggi, infatti, l'affluenza non sarebbe arrivata neanche al 20%. Per la validità della ...

