Roma si dota di un nuovo Regolamento di Polizia urbana

Convegno Internazionale sulla Plusdotazione a Roma : come riconoscerla e affrontarla : Domani, sabato 6 ottobre, dalle 9.00 alle 15.00, si tiene a Roma, nella sala della Promoteca del Campidoglio, il 4° Convegno Internazionale sulla Plusdotazione. Molto sinteticamente e in termini semplici, la Plusdotazione consiste nel possedere elevate capacità cognitive o possedere un talento ed un’abilità straordinari in uno specifico campo. Ma significa anche percezione e sensibilità amplificate, dunque delicatezza e fragilità emotive. La ...