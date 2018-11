Roma | rinvenuti oggetti funebri rubati da cimitero Rieti

romadailynews

(Di lunedì 12 novembre 2018)– I Carabinieri della StazioneSan Pietro unitamente ai colleghi del Comando Tutela Patrimonio Culturale – Reparto Operativo – Sezione Antiquariato dihanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica diGruppo Tutela Patrimonio Artistico, coordinato dalla Dott.ssa Tiziana Cugini, presso gli immobili nella disponibilita’ di un rigattiere 59enne, con precedenti per furto e ricettazione, rinvenendo e sottoponendo a sequestro 18 arredi, custoditi in un capannone ubicato in zona Valle Aurelia, riconosciuti quali asportati dalmonumentale diil 2 agosto 2000. La refurtiva recuperata, che comprende vasi in ferro battuto, tripodi con basi in metallo e decorazioni, porta vasi in pietra, bracieri in ferro battuto e candelieri, e’ stata affidata in custodia giudiziale ad ...