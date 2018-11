Roma La casa di famiglia torna al teatro Golden

Roma : trovato con eroina in auto e casa - in manette tunisino : Roma – Fermato in via Casilina, a Roma, per un controllo dagli agenti della Polizia di Stato, un uomo tunisino di 44 anni, nascondeva – nel vano dello sportello anteriore dell’ autovettura – alcuni grammi di eroina. A quel punto i poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione dello straniero dove, con l’ausilio de una squadra cinofila, hanno rinvenuto e sequestrato altri 200 grammi di eroina ...

DiBa torna a Roma per mandare a casa Di Maio : Luigi Di Maio affonda con tutto il M5S. Innanzitutto imbarca l’acqua dell’opposizione interna che mette il dito nella piaga: è

La Comunità ebraica di Roma contro Casalino : "Sconcertante - ora chiarisca" : Le parole di Rocco Casalino su Hitler e gli ebrei, contenute in un video risalente al 2004 e balzato alle cronache degli ultimi giorni, "creano sconcerto, sono immagini che si commentano da sole". Lo sottolinea all'Adnkronos la Comunità ebraica di Roma, la quale si aspetta dal portavoce del presidente del Consiglio "un chiarimento più convincente delle motivazioni finora addotte".Il portavoce del premier (nonché capo della ...

Intervista – Michele Bravi : «Ho cambiato casa ed ho scritto un Romanzo per scoprire ciò che si nasconde nella vita degli altri» : Michele Bravi è uno degli artisti più amati dalla generazione Y: cantante, conduttore tv, personaggio social; la sua carriera è la riflessione del dinamismo dei nostri giorni e si muove con disinvoltura multitasking dalla vittoria ad X Factor nel 2013, suo battesimo artistico, fino all’ultima collaborazione musicale con Elodie e Guè Pequeno con il singolo Nero Bali passando per l’opening di alcune tappe del “Fatti Sentire World ...

Roma - protesta del Comitato Venditori 18135 : “Costretti a risarcire migliaia di euro dopo aver ceduto casa. Aiutateci” : Sit-in a Montecitorio del Comitato Venditori 18135, il gruppo composto dalle le famiglie che hanno venduto casa costruite in edilizia agevolata e che, per un cortocircuito burocratico, ora si trovano a dover far fronte a cause di risarcimento da parte degli acquirenti da centinaia di migliaia di euro. Decine di persone hanno deciso di scendere in piazza per accendere un faro sulla loro situazione. Alcuni hanno raccontato la loro storia. ...

Intervista – Michele Bravi : «Ho cambiato casa ed ho scritto un Romanzo per scoprire ciò che si nasconde nella vita degli altri» : Michele Bravi è uno degli artisti più amati dalla generazione Y: cantante, conduttore tv, personaggio social; la sua carriera è la riflessione del dinamismo dei nostri giorni e si muove con disinvoltura multitasking dalla vittoria ad X Factor nel 2013, suo battesimo artistico, fino all’ultima collaborazione musicale con Elodie e Guè Pequeno con il singolo Nero Bali passando per l’opening di alcune tappe del “Fatti Sentire World ...

Roma - Salvini : Entro novembre abbatterò villa Casamonica con ruspa - Romait - : ... vergogna tutta italiana, confermo che l'unica soluzione era, è e sarà la ruspa ' aveva scritto un mese fa circa su Facebook il ministro dell'Interno, commentando uno dei tanti episodi di cronaca ...

Roma : domani CasaPound in piazza per invocare sgomberi : Roma – CasaPound domani scende in piazza per invocare sgomberi e, come spesso accade in questi casi, non si fa attendere le risposta di movimenti e associazioni di sinistra. In questo caso saranno l’Unione degli inquilini Asia Usb, Potere al Popolo Roma, i Magazzini Popolari Casal Bertone, le Brigate di solidarieta’ attiva e il Centro popolare San Basilio a fare da contraltare alla mobilitazione di domani dei fascisti del terzo ...

Roma : un denunciato a seguito sgombero Ostia - casa già riassegnata : Roma – È stato denunciato per occupazione abusiva Alberto Renzi, trovato questa mattina all’interno dell’appartamento occupato in via Zotti a Ostia. Non era presente al momento del blitz della Polizia locale la compagna, Adelina Spada, attualmente irreperibile. Ad accorgersi dell’occupazione proprio la Polizia locale che circa un mese fa stavano riassegnando la casa, ufficialmente vuota, ad un cittadino avente diritto. ...

Roma : rinvenute armi per caccia ai leoni in casa clan Spada sgomberata : Roma – E’ in corso lo sgombero da parte della Polizia locale di Roma Capitale all’interno di un’abitazione occupata da un membro del clan Spada in via Zotti a Ostia. L’appartamento, secondo quanto si apprende, e’ indebitamente occupato da Alberto Renzi, marito di Adelina Spada, non presente al momento dello sgombero. All’interno sono state rinvenute armi bianche, una in particolare di provenienza ...

Roma : deteneva oltre 1 kg di droga in casa - arrestato 41enne : Roma – Circa 20 grammi di cocaina, 877 grammi di hashish, 120 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e panetti, e materiale per il confezionamento. E’ quanto i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno rinvenuto a casa di un 41enne Romano, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via Scarperia, zona ...

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. ContRomanifestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.

Prorogata fino al 5 novembre MoaCasa 2018 alla Fiera di Roma : Per scoprire tutto il meglio dell’arredo e del design in vetrina a MoaCasa 2018 c’è un giorno in più: a seguito della chiusura straordinaria della manifestazione in data 29 ottobre, per avverse condizioni metereologiche, la mostra dell’Abitare organizzata da MOA Società Cooperativa è Prorogata fino al 5 novembre. Eccezionalmente nella giornata di lunedì prossimo sarà ancora possibile visitare, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, i tre padiglioni ...

Intervista – Michele Bravi : «Ho cambiato casa ed ho scritto un Romanzo per scoprire ciò che si nasconde nella vita degli altri» : Michele Bravi è uno degli artisti più amati dalla generazione Y: cantante, conduttore tv, personaggio social; la sua carriera è la riflessione del dinamismo dei nostri giorni e si muove con disinvoltura multitasking dalla vittoria ad X Factor nel 2013, suo battesimo artistico, fino all’ultima collaborazione musicale con Elodie e Guè Pequeno con il singolo Nero Bali passando per l’opening di alcune tappe del “Fatti Sentire World ...