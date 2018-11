romadailynews

: Roma: Carabiniere in borghese arresta scippatore: Roma – Ieri sera, un Carabiniere del… - romadailynews : Roma: Carabiniere in borghese arresta scippatore: Roma – Ieri sera, un Carabiniere del… - CasilinaNews : #Roma, scippata in pieno centro. Carabiniere libero dal servizio ferma il ladro - RDellorzo : RT @RDellorzo: @MondoPalermo @marcell32459385 Inammissibile,questo Io fui Idoneo come carabiniere roma NEL 1992 presso la scuola,MALEDETTI… -

(Di lunedì 12 novembre 2018)– Ieri sera, undel Comando Senato della Repubblica, libero dal servizio e in abiti civili, hato un 25enne, cittadino dell’Ecuador, senza occupazione e con precedenti, che aveva derubato una donnana che stava cenando in un ristorante. Passeggiando per il centro storico, all’altezza di via del Governo Vecchio, ilha sentito le urla della donna ed e’ subito intervenuto in suo aiuto. La vittima ha riferito che mentre si trovava al tavolo di un ristorante era stata avvicinata alle spalle dal 25enne che l’aveva derubata della borsa, contenente uno smartphone, un computer portatile e il portafogli, per poi fuggire a piedi. Ilha inseguito il malvivente in fuga e lo ha bloccato in via della Chiesa Nuova. In aiuto al militare e’ intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri del NucleoScalo Termini ...