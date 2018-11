Roma | arbitro aggredito in Promozione

Arbitro malmenato a Roma : sospesi campionati dilettantistici Lazio : Roma – Uno schiaffo, forse due, l’ Arbitro che finisce a terra e batte la testa, perde sangue e i sensi, rischiando conseguenze piu’ gravi. Per questo ennesimo caso, “l’ottavo nella Regione dall’inizio della stagione sportiva”, l’Associazione italiana arbitri ha deciso la sospensione delle designazioni per le gare dei dilettanti del Lazio . campionati sospesi , quindi. La decisione e’ stata ...

Arbitro aggredito a Roma - ha rischiato la vita : Poteva essere una tragedia. Non è la prima volta, purtroppo. Speriamo, ma allo stesso tempo temiamo non sia così, l'ultima. Un ragazzo di 24 anni, Riccardo Bernardini , è stato aggredito ieri alla ...

?Calcio in lutto - addio a Luigi Agnolin : arbitro mondiale - fu diggì della Roma : Ha arbitrato Maradona e Zico, Falcao e Platini, ha diretto una finale di Coppa dei Campioni e fischiato in due Mondiali (Messico '86 e Italia '90): con Luigi Agnolin , scomparso oggi...

Lazio - Inzaghi : 'La Roma non è in crisi. Arbitro Rocchi? E' una garanzia' : Non si fida della Roma, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla vigilia del derby contro i giallorossi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: Insidie. 'Il derby è una ...