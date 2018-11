Rom | l' assessore leghista subisce un furto e sbotta sui social | ' Vi dovrebbero mozzare le

Ivrea - l’assessore alle Politiche sociali insulta i Rom : “Zecche - possano mozzarvi le mani” : Protagonista della vicenda è Giorgia Povolo, assessore leghista alle Politiche sociali della città di Ivrea, in Piemonte. Il post, cancellato assieme ad altri molto simili, risale a prima delle elezioni dello scorso 24 giugno e nel testo l'assessore definisce i rom "zecche e parassiti" e augura loro "che una tagliola possa mozzarvi le mani".Continua a leggere

Violento pestaggio sulla Roma-Lido - feriti un uomo e una donna. L’assessore Meleo : “Inaccettabile” : Un’aggressione violenta a bordo di un treno: immagini che riprendono un uomo, apparentemente di origini slave, che picchia un altro uomo che sembra un immigrato. E’ il video che sta rimbalzando sui social e che sarebbe stato girato ieri intorno alle 21.30 sulla ferrovia Roma-Lido. Dal caos, dopo l’aggressione si vede emergere una signora ferita e sanguinante che forse aveva tentato di difendere la vittima della violenza. L’assessore alla ...

Politica molisana in lutto : si è spento l'ex assessore regionale Angelo Pio Romano : Grande appassionato del mare, oltre che di Politica, Angelo Pio Romano si è spento circondato dall'affetto della sua famiglia. Messaggi di cordoglio stanno arrivando, in queste ore, da tutto il mondo ...

Pd - Zingaretti prova a costruire l’asse Roma-Milano per vincere : aspettando Beppe Sala - c’è il suo assessore Majorino : Un asse Roma-Milano per vincere la probabile corsa a due contro l’ingombrante sfidante Marco Minniti. Nicola Zingaretti ci prova e punta all’unione delle forze fra le due principali città italiane per arrivare al vertice del Partito Democratico. I suoi, in un impeto di entusiasmo, danno già per chiuso l’accordo con Beppe Sala, sebbene il sindaco abbia più volte provato a mantenersi equidistante, nel tentativo di farsi desiderare. Più di un ...

Presidente Spelgatti e assessore Aggravi a Roma per discutere contenzioso Stato : A Roma hanno incontrato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia. 'L'incontro - riferisce una nota della Regione - si è concentrato su aspetti di natura tecnica legati ai ...

'Dal 2019 stop alle auto diesel euro 3 a Roma' - l'assessore Meleo - : Roma, 1 ott., askanews, - 'Entro il 2019 anche Roma vieterà la circolazione delle auto diesel euro 3'. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo, nel corso di una conferenza ...

Temptation Island Vip - maestra elementare tra le tentatrici. E’ polemica. L’assessore Elena Donazzan : “CompRomette sua professionalità” : Erano quasi quattro milioni i telespettatori sintonizzati su Canale 5 martedì scorso per seguire il debutto della prima edizione vip di Temptation Island, il docureality condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi. Durante la messa in onda nel vicentino è esploso un vero e proprio caso quando in molti hanno riconosciuto Emma Dalla Benetta, 29 enne di Arzignano che nel programma veste i panni di tentatrice. Non solo, perché la bella ...

Monza - bufera sul cane poliziotto “fascista”. Consigliere Pd : “Si chiama Narco della Decima Mas”. L’assessore : “Non fa saluto Romano” : Nell’unità della polizia cinofila di Monza c’è un pastore tedesco, il cui nome è Narco della Decima Mas, con un chiaro riferimento al corpo militare della Repubblica di Salò. In Consiglio comunale, il Consigliere del Pd, Marco Lamperti, ha sollevato la questione, chiedendo spiegazioni alla Giunta. “Non si preoccupi, non fa il saluto romano e non ha busti del Duce nella cuccia” è stata la replica dell’assessore alla ...

West Nile - Emilia Romagna : incontro tra assessore e rappresentati di capoluoghi e province : Potenziamento del gruppo di lavoro regionale sulle malattie trasmesse dalle zanzare, istituito dopo l’epidemia di Chikungunya del 2007, per semplificare e rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. Una giornata di formazione per i tecnici, già in calendario per il 7 novembre, e un convegno con specialisti, entro la fine dell’anno. In parallelo, l’individuazione di strategie innovative per ...

Fiorentina Baseball pRomossa in A2 - le congratulazioni dell'assessore Vannucci : "Una bella soddisfazione per il Baseball fiorentino che torna nelle èlite nazionali contribuendo a far crescere tutto il movimento di base". Così l'assessore allo Sport Andrea Vannucci commentando la promozione della Fiorentina Baseball in A2. La squadra di Firenze ha conquistato la promozione in A2 arrivando seconda nel girone D, senza giocare l'ultima ...

Municipio 3. Assessore Romano : ”Garantire il trasporto degli alunni con disabilità”. : Nel Terzo Municipio, l’assessora al sociale Concetta Romano e la presidente di commissione Sara Alonzi scrivono alle famiglie: “Disagi per gli alunni disabili, il trasporto di ritorno a casa non è garantito durante l’orario provvisorio.” “In questi giorni che le Scuole ripartono con il nuovo Anno Scolastico, rivolgiamo un augurio a tutti i ragazzi , alle famiglie, ai dirigenti scolastici, al corpo docente, a tutto ...

Il sindaco Romizi e l'assessore Bertinelli hanno premiato la famiglia Campanile per il dono di giochi destinati al parco di Pontevalleceppi : UMWEB, Perugia. Il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Cristina Bertinelli hanno consegnato questa mattina un premio alla famiglia Campanile, titolare delle Industrie Saci, per il dono di alcuni ...

Case popolari occupate - l'assessore pRomette sgomberi 'di quartiere' in blocco : Stop a sgomberi alloggio per alloggio, ora si andrà a sgomberare quartiere per quartiere. Questa, almeno, l'intenzione del nuovo assessore regionale alla casa, il leghista Stefano Bolognini, per dare ...

Vaccini. Conferma dell'obbligo - il presidente Bonaccini e l'assessore Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della scienza. E la conferma che avevamo ragione quando in Emilia-Romagna lo introducemmo due anni fa' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...