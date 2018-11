Rocco Papaleo a teatro con ' Coast to coast'

Rocco Papaleo con Coast to Coast apre la stagione del Modena : Gli spettatori sono, giustamente, sempre più esigenti e cercano spettacoli di qualità. In tutto questo, siamo riusciti a non incrementare il costo di abbonamento e singolo biglietto, sviluppando ...

UN BOSS IN SALOTTO/ Su Canale 5 il film con Rocco Papaleo (oggi - 15 settembre 2018) : Un BOSS in SALOTTO, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero, alla regia Luca Miniero. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:03:00 GMT)

Un boss in salotto - il film con Paola Cortellesi - Luca Argentero e Rocco Papaleo : Sabato 15 settembre alle 21.25 su Canale 5 è tempo di risate all’italiana con Un boss in salotto, film del 2014 di Luca Miniero con Paola Cortellesi, Luca Argentero e Rocco Papaleo. Un boss in salotto, trailer Un boss in salotto, trama e cast Cristina (Paola Cortellesi) è un’energica e volitiva donna meridionale trapiantata in un piccolo centro dalle parti di Bolzano, dove è finalmente riuscita a costruirsi una vita e una famiglia ...