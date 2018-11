Rocco Casalino | “Non ho nessun problema a chiedere scusa Ho vissuto sulla mia pelle la

Il video di Rocco Casalino a “Che tempo che fa” : Si è scusato per le sue parole su "vecchi" e "ragazzi down" e ha difeso gli attacchi degli ultimi giorni del M5S contro i giornalisti

Rocco Casalino - Francesco Bozzetti : 'Lo conosco bene : ecco chi è davvero e perché lo difendo' : A distanza di tanti anni, e dalla cima della sua sfolgorante carriera pubblica, ha conservato con gli amici la stessa correttezza, la stessa ironia su se stesso e sul mondo che trasformava in ...

Rocco Casalino : "Non sono un intollerante. Ho vissuto sulla mia pelle la discriminazione e il bullismo" : Dopo le frasi estrapolate da un vecchio video sulle persone con sindrome di Down e sui vecchi, Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, spiega al Corriere della Sera:"Credo di svolgere il mio ruolo con la massima competenza e professionalità. L'unico modo vergognoso che hanno per attaccarmi è con degli audio rubati o con un video di 15 anni fa in cui recito chiaramente un personaggio".Quella registrazione, ribadisce, ...

Torino - il direttore della scuola del Cottolengo scrive a Rocco Casalino : "Chi disprezza i down è contro tutti i più deboli" : L'appello a Conte di don Bonsignori, promotore della Fondazione italiana Autismo, dopo il video in cui il portavoce del premier esprime "schifo" verso i disabili: "Non taccia su una discriminazione becera"

Cos’è il video in cui Rocco Casalino parla di “vecchi” e “ragazzi down” : Risale a un corso di giornalismo nel 2004 ed è stato molto criticato, ma lui dice che stava provocando gli studenti interpretando un personaggio

Le bufale di Rocco Casalino : Quando la balla è più grossa della pezza che provi a mettere non potrà fare altro che scoppiare. E così è successo a Rocco Casalino. Ieri, il sito Dagospia ha tirato fuori un video pubblicato da ArcadeTv7 nel quale si vedeva il portavoce del premier Conte seduto su una cattedra davanti a una classe. La lezione che impartiva però non era proprio da incorniciare."Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down...mi danno ...

