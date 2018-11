Rivelo su Real Time con Lorella Boccia | foto studio e Ignazio Moser tra gli ospiti ...

Rivelo : Lorella Boccia approda su Real Time con un ciclo di interviste : Nuovo impegno televisivo per Lorella Boccia: l’ex ballerina di Amici sarà alla conduzione di Rivelo, nuovo format tramesso su Real Time Lorella Boccia debutta alla conduzione di un programma tutto suo. Si tratta di “Rivelo”, il nuovo format televisivo in arrivo nella seconda serata di Real Time. Ecco tutte le anticipazioni e la data di partenza. Rivelo, Lorella Boccia su Real Time: quando inizia Al via da venerdì 16 novembre ...

Rivelo : Lorella Boccia su Real Time con un ciclo di interviste. Ospiti Malena e Stefano De Martino : Lorella Boccia Passo doppio per Lorella Boccia. Non bastasse l’impegno in dayTime con Amici, la mora ballerina presto sarà alla guida di un programma tutto suo. Dal 16 novembre, ogni venerdì alle 23.45, Lorella sarà alla guida di Rivelo, nuovo appuntamento di Real Time. Si tratta di un programma di interviste, davvero inusuale per il canale, che comunque ha scelto di proporlo in uno slot ad alta visibilità (dopo Bake Off e Il Castello ...

