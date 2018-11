Riforma del copyright | ora YouTube è a rischio

Che cos'è il valore legale della laurea e perché Salvini ne propone la Riforma : Negli anni i progetti di legge per togliere valore legale alla laurea non sono mancati e ce ne sono anche dei 5 Stelle. Ora...

Manovra - Anci : manca la Riforma delle tasse locali - unire Imu e Tasi : La Manovra "è carente nel rispondere alle sempre crescenti esigenze di una complessiva riorganizzazione della fiscalità comunale". E' quanto afferma l'Anci nel documento illustrato alle commissioni ...

Francesco Minisci (Anm) : "Sì allo stop della prescrizione dopo il primo grado - ma serve una Riforma complessiva" : "Un processo lungo non è un giusto processo per nessuno: occorre trovare soluzioni per snellire e il processo penale. L'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado è sempre stata sostenuta dall'associazione magistrati, ma è solo uno degli strumenti per evitare che gran parte del lavoro dei tribunali sia di fatto inutile". Lo ha detto Francesco Minisci, presidente dell'Associazione nazionale magistrati ...

Il ministro Bonafede : “Via alla Riforma del processo civile”. Sul conflitto di interessi : “Legge è priorità - una parte sull’editoria” : “La prossima settimana verrà presentata la riforma del processo civile, è una cosa molto importante”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Lucia Annunziata a “1/2 ora in più” su Rai3, annuncia per i prossimi giorni un provvedimento che non era atteso a breve: “L’abbiamo scritta in questi mesi al ministero, l’Europa si aspetta una riforma molto ambiziosa, importante dal punto di vista ...

Giustizia - Bonafede : 'La prossima settimana Riforma del processo civile' : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato che la prossima settimana verrà presentata la riforma del processo civile. Ospite a "Mezz'ora in più", su Rai 3, Bonafede ha sottolineato: "...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake news : “Tutto quello che bisogna sapere sulla Riforma della prescrizione” : E’ vero, come ha scritto La Repubblica, bloccare la prescrizione è una misura che ci darà una giustizia ancora più lenta e senza garanzie e calpesta i fondamenti di uno Stato di diritto degno di chiamarsi tale, giustizialista, mediatica, peggioratrice dello stato delle cose, barbarie giuridica, roba da tribunale dell’inquisizione, o, come ha scritto La Stampa – dello stesso gruppo di Repubblica – roba da oranghi, da ...

Pensioni - Salvini esalta la Riforma : 'Libereremo italiani dalle catene della Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 9 novembre 2018, sono relative a Quota 100 e alle ultime dichiarazioni rilasciate in TV dal vicepremier Matteo Salvini che, oltre a parlare di meta' febbraio quale obiettivo di partenza per la nuova misura di uscita Pensionistica che verra' predisposta dal Governo Conte, ha precisato come 400-500mila italiani avranno la possibilita' di 'liberarsi dalle catene della Legge Fornero'. Una Quota 100 ...

Prescrizione - Salvini : 'In vigore entro il 2020 - ma solo se ci sarà la Riforma del sistema penale' : 'La Prescrizione entrerà in vigore entro gennaio 2020, se per quella data ci sarà la riforma dell'intero processo penale per ridurre i tempi'. Lo dice Matteo Salvini. 'Se facessi entrare in vigore ...

Ddl Pillon - perché si protesta contro la Riforma dell’affido : È il senatore leghista Simone Pillon il primo firmatario di uno dei disegni di legge più discussi della legislatura: quello che vuole riformare le regole dell’affido dei figli in caso di separazione. In oltre 60 città italiane sabato 10 novembre sono in programma manifestazioni di protesta, contro questo, il 735, e gli altri disegni di legge in materia, organizzate da centri antiviolenza, i sindacati e molte associazioni. È un no netto al ddl ...

Prescrizione - Bonafede rilancia : «Nessun collegamento con la Riforma del processo penale» : «Il reddito - ha aggiunto il Guardasigilli - non è misura assistenzialista ma un investimento sui cittadini e sulla loro capacità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Dunque il reddito di ...

Prescrizione - Salvini : “Non ci sarà senza la Riforma del processo penale” : Al di là del compromesso raggiunto sulla Prescrizione, tra M5s e Lega la tensione resta, così come il nodo politico. Perché se Bonafede e Di Maio insistono nel considerare riforma della Prescrizione e riforma penale come “due cose separate” e “non legate”, dopo la ministra leghista Bongiorno che aveva parlato di “riforme inscindibili”, ora è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a precisare: ...

Prescrizione - Bonafede : “Non è legata alla Riforma del processo penale”. Bongiorno : “No. Sono strettamente collegate” : La nuova norma sulla Prescrizione? “Non è legata alla riforma del processo penale“. Assolutamente no. “Le due riforme Sono strettamente collegate“. Dopo lo scontro sulle atomiche, i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno non riescono ad essere d’accordo. Neanche dopo l’intesa trovata tra il Movimento 5 stelle e la Lega: la nuova legge sulla Prescrizione sarà contenuta nel ddl Anticorruzione ma entrerà in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 novembre : S’è prescritta la prescrizione. Di Maio strappa la Riforma subito - Salvini il rinvio dell’entrata in vigore : Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l’applicazione a tutti i reati, la Lega l’entrata in vigore nel 2020. Davigo: “Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto” di Luca De Carolis Né Pane né Bianco di Marco Travaglio L’altro giorno il professor Angelo Panebianco, col piglio e il cipiglio delle grandi occasioni, ha conciato per le feste sul ...