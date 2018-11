Bayern Monaco - aria tesissima : Ribery prende a schiaffi un giornalista! : Franck Ribery, attaccante del Bayern Monaco, ha avuto un duro confronto con un giornalista finito in rissa Clima teso al Bayern Monaco dopo la sconfitta per 3-2 in Bundesliga contro il Borussia Dortmund capolista ora distante 7 punti. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ a fine gara un deluso Franck Ribery avrebbe schiaffeggiato un giornalista francese dell’emittente ‘beIN Sport’, Patrick Guillou. Dalla ...