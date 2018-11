Revival 90 Dopo le Spice Girls | album e tour anche per Backstreet Boys

gqitalia

: RT @gadlernertweet: 40 anni dopo lo sappiamo: la sconfitta sindacale alla Fiat non ha recato benefici ma povertà alla #Torino popolare. Tem… - BarbiniGiovanni : RT @gadlernertweet: 40 anni dopo lo sappiamo: la sconfitta sindacale alla Fiat non ha recato benefici ma povertà alla #Torino popolare. Tem… - invisiblearabs : RT @gadlernertweet: 40 anni dopo lo sappiamo: la sconfitta sindacale alla Fiat non ha recato benefici ma povertà alla #Torino popolare. Tem… - LcerquaLuisa : RT @gadlernertweet: 40 anni dopo lo sappiamo: la sconfitta sindacale alla Fiat non ha recato benefici ma povertà alla #Torino popolare. Tem… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Il nuovo trend nella musica sembra davvero incentrato sugli anni Novanta:J-Ax in concerto con l’amico ritrovato Jad e il-reunion (senza Posh Victoria) delle, adesso è il turno dei. La boyband, che quest’anno festeggia giusto giusto i 25 anni di carriera, ha recentemente fatto un annuncio che ha fatto la gioia dei fan. A cinque anni da In a World Like This, ottavostudio del 2013, uscito nel loro ventesimo anno di attività (e che festeggiava il ritorno di Kevin nel gruppo), i BSB stanno per pubblicare un disco di inediti. Si intitola DNA, arriverà in versione fisica e digitale il prossimo 25 gennaio per RCA Records ed è già disponibile in pre-order., il nuovoDNA L’DNA conterrà brani inediti, alcuni scritti da Lauv (già autore con Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) e Mike ...