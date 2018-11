Reuters Italia in sciopero contro il licenziamento di 16 giornalisti

Reuters : 'Bce non potrà aiutare l'Italia senza un salvataggio Ue' : "La Banca Centrale Europea non potrà soccorrere l'Italia in caso di crisi di liquidità del governo e delle banche, a meno che Roma non entri in un piano di salvataggio della Ue". Lo scrive l'agenzia ...

Spifferi e mormorii anti-italiani a Bruxelles. Fonti Reuters - il Def è una "assoluta follia" - l'Italia rischia una dolorosa ristrutturazione del debito : L'agenzia Reuters riporta gli Spifferi e i mormorii dei piani alti a Bruxelles, indiscrezioni in cui già si prospettano scenari greci per l'Italia, arrivando a prospettare una imponente ristrutturazione del debito. Fonti europee, che rimangono anonome, giudicano "un'assoluta follia" le previsioni di bilancio del Governo italiano contenute nel Def."Quando Tria ha parlato della previsione di deficit al 2,4% del Pil per i prossimi tre anni ...