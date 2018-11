Retrospettiva | Perchè è importante rileggere “Se questo è un uomo”

domanipress

(Di lunedì 12 novembre 2018) “Seè un uomo” è tra le più importanti opere di una lunga serie basata sugli orrori del nazi-fascismo durante la Seconda Guerra Mondiale, almeno per ciò che riguarda la letteratura italiana. Non è una novità che gli autori di tali scritti, incaso il piemontese Primo Levi, parlino, quando superstiti, in prima persona della loro tragica esperienza; l’interesse per tali opere sta infatti, ancor più che nel fatto che narrano eventi storici, nell’ascoltarli o leggerli direttamente da chi gli ha vissuti. La vicina partecipazione a tutto ciò, d’altra parte, porta a pensare che pratiche cui non ci si aspetterebbe ormai di trovare neppure nella più remota delle “civiltà”, avvenivano fino a non molti decenni or sono nella nostra civile Europa da primo mondo. Levi, così come racconta nella prefazione, si definisce fortunato pur nell’atrocità di quanto vissuto, ...