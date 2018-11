Renzi vs Grillo e Casalino | ‘Squallidi | dimissioni | mi faccio incatenare in

Morbillo - l'ex ministro LoRenzin contro Giulia Grillo e no vax : «La salute degli italiani per un pugno di like» : «La salute degli italiani non si tutela con i like ma con dati scientifici alla mano». A parlare è l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin. Sbotta dopo che a Bari un...

Bari - epidemia di morbillo : 8 bimbi contagiati da figlia di genitori no-vax. Uno è grave - l'ex ministro LoRenzin all'attacco : «La ministra Grillo ha creato confusione» : Rischio epidemia di morbillo a Bari. Infatti, sarebbero già otto i casi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano...

Grillo attacca Mattarella per non dare ragione a Renzi : Il modo di esprimersi di Beppe Grillo è stato come sempre di rara volgarità, non per le “parolacce” ma per i paragoni, le immagini, la violenza dei concetti. La sua comicità in fondo consiste nel rappresentare l’orrido e grottesco modo di vedere il mondo di un tipo da bar, rancoroso e velleitariamen

M5S - bufera per frase di Grillo su autistici. Renzi : 'Per me fai schifo' : A insorgere il mondo dei partiti , con Pd e Fi in prima fila, e quello dell'associazionismo. 'L'autismo è la malattia del secolo. L'autismo non lo riconosci, per esempio è la sindrome di Asperger , ...

Battuta di Grillo sugli autistici Renzi : «Mi fai schifo». Le associazioni : «Noi soffriamo» Ecco cosa ha detto : il video : L’ex premier contro il fondatore M5S che al Circo Massimo ha ironizzato sulla sindrome di Asperger. Renzi: «Il primo partito del paese schernisce queste famiglie: vergogna»

Battuta di Grillo sull'autismo - scoppia la bufera. Renzi : «Fai schifo» : Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che offendere il Presidente della Repubblica. Senza ...

BEPPE GRILLO - BUFERA SU BATTUTE SU AUTISMO : Renzi "FAI SCHIFO"/ Video ultime notizie - ira Pd e associazioni : BEPPE GRILLO, BUFERA dopo BATTUTE su AUTISMO e sindrome di Asperger. Matteo RENZI all'attacco: “Fai schifo”. Ma contro il garante del M5s insorgono anche le associazioni dei malati(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:49:00 GMT)

"Grillo fai schifo" - l'affondo di Renzi : Grillo, fai schifo ". All'indomani della chiusura della Leopolda l'ex premier Matteo Renzi si scaglia via social contro il fondatore del M5S Beppe Grillo. "Ieri i 5Stelle hanno chiuso il proprio ...

"Fai schifo". Perché Renzi è furioso con Grillo : Dal palco di Italia a 5 Stelle il comico parla (a sproposito) di autismo e sindrome di Asperger. Il senatore dem ci va giù...

Beppe Grillo - bufera dopo battute su autismo e sindrome di Asperger/ Matteo Renzi all'attacco : “Fai schifo” : Beppe Grillo, bufera dopo battute su autismo e sindrome di Asperger. Matteo Renzi all'attacco: “Fai schifo”. Ma contro il garante del M5s insorgono anche le associazioni dei malati(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Autismo - Renzi contro Beppe Grillo : “Fai schifo - hai insultato un bambino autistico” : Dopo le battute di Beppe Grillo sull'Autismo, il senatore del Pd Matteo Renzi attacca duramente il fondatore del M5s: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che offendere il presidente della Repubblica. Senza giri di parole: Beppe Grillo, per me fai schifo".Continua a leggere

Di Maio è un contapalle come Renzi. Lo ‘dice’ pure Beppe Grillo : Le scarpe di Achille Lauro e le balle di #Gigiocontapalle Se c’è una costante nella Storia d’Italia è rappresentata dai Venditori di Pentole, dagli imbonitori un tanto al chilo, da chi la spara più grossa per un pugno di voti. La cosa straordinaria è che gli italiani ci cascano sempre. L’esperienza non li vaccina. Ci vorrebbe una terapia di popolo, una seduta psicoanalitica più che della sapienza degli storici per capire il comportamento dei ...