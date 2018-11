Regole di condotta con gli ex fidanzati

vanityfair

(Di lunedì 12 novembre 2018) Chiudere una storia al meglio possibileCome si fa a voltare paginaSe siete stati lasciatiRestare amici non è facileErrori da evitare con l’exRitornare con un exAndare a letto con l’ex fidanzato/a potrebbe non essere una pessima idea come si pensa. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata sulla rivista medica “Archives of Sexual Behaviour“. Certo, stando al buon senso due ex farebbero meglio a evitare di ritrovarsi sotto le lenzuola, per non rendere ancora più dolorosa la separazione, quantomeno per chi dei due è ancora coinvolto. Tuttavia, secondo il nuovo studio “Pursuing Sex with an Ex: Does It Hinder Breakup Recovery?“, fare sesso con l’ex non sembra ostacolare la rottura. Anzi, potrebbe aiutare a superare la fine della storia e andare definitivamente oltre. LEGGI ANCHE Superare una rottura che fa male Certo, non è facile capire come comportarsi con ...