Referendum Atac | niente quorum | alle urne il 16% Esulta Raggi

Angelucci : esito Referendum chiaro - servizio Atac deve rimanere pubblico : Roma – “Il messaggio che arriva dai risultati del referendum su Atac e’ inequivocabile. Il servizio di trasporto pubblico deve rimanere tale. Ancora una volta i partiti hanno perso un’occasione dimostrando di non capire i bisogni e il sentire comune”. “Noi invece potremo dimostrare come il pubblico puo’ funzionare e bene. Nel 2019 arrivano oltre 200 nuovi bus e il servizio pubblico fornito da Atac ...

Referendum Atac - Magi : “Per noi quorum non c’è - impugneremo la questione davanti al Tar” : Non ha raggiunto il quorum del 33,3%, necessario secondo il Campidoglio per la sua validità, il Referendum per la messa a gara del dei trasporti pubblici di Roma. Alla consultazione promossa dai Radicali, che ha visto vincere largamente i sì (74-75%) ha partecipato il 16,3% degli aventi diritto.”Il mancato raggiungimento del quorum è una sconfitta per l’amministrazione della democrazia diretta, per una sindaca che ha fatto fatica a ...

La partita sul Referendum Atac potrebbe non essere ancora chiusa : Il referendum per la messa al bando del servizio di trasporto pubblico a Roma, gestito in affidamento da Atac, sfiora i 400 mila votanti (386.785) ma non raggiunge il quorum fissato dal Campidoglio al 33,3% per questa consultazione popolare. Il Sì prevale in maniera larga, attestandosi al 75% dei voti, ma il ricorso allo strumento di partecipazione diretta dei cittadini non sfonda nelle periferie, ovvero i luoghi che maggiormente ...

