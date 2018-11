Reddito di cittadinanza | una famiglia su due coi requisiti è al Sud

Toti : rinunciare a Reddito cittadinanza e fare grandi opere : Roma, 12 nov., askanews, - 'Sarebbe meglio rinunciare al reddito di cittadinanza e utilizzare quei 10 miliardi di euro per aprire i cantieri delle grandi opere, di cui questo Paese ha un enorme ...

Come prendere il Reddito di cittadinanza e lavorare in nero : La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero. E' quanto emerge da un sondaggio a campione realizzato dal ...

Il Movimento 5 Stelle riformula il Reddito di cittadinanza : focus sul lavoro : In questi giorni il Movimento 5 Stelle ha deciso di riformulare il reddito di cittadinanza guardando più ai disoccupati e meno alle famiglie. Secondo i grillini infatti, è necessario aiutare le imprese per far aumentare le assunzioni. Il vicepremier Di Maio ha dichiarato che il reddito di cittadinanza va visto non come un mero sussidio, ma piuttosto come un ponte tra le imprese e chi vuole lavorare e non sa come fare. L' aiuto ai datori di ...

Unimpresa : con il Reddito cittadinanza boom del lavoro nero : Roma, 11 nov., askanews, - La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero. E' l'allarme lanciato da ...

Reddito cittadinanza e 'furbetti' : perché può essere un (pericoloso) boomerang : A lanciare l'allarme sulla misura contro la povertà che il Governo vuole introdurre è Unimpresa: “Si presta a manipolazioni...

Pensioni e LdB 2019 - sindacati esprimono preoccupazione su Q100 e Reddito di Cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 novembre 2018 vedono emergere i commenti dei principali sindacati in merito alla quota 100 [VIDEO] ed al Reddito di Cittadinanza. Cgil, Cisl e Uil sono infatti comparse davanti alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato per esprimere la propria posizione sull'avvio della flessibilita' previdenziale e del Reddito di Cittadinanza all'interno della prossima Manovra 2019. La Cgil sulla Manovra: ...

Pensioni - Di Maio e Tria tirano dritto su Quota 100 e Reddito cittadinanza come DL : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 10 novembre, riguardano le ultime dichiarazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a proposito della riforma previdenziale e del reddito di cittadinanza, misure che il leader del Movimento 5 Stelle assicura che 'non sono in discussione'. Una rassicurazione che vuole rappresentare la risposta all'andamento negativo dei mercati che, secondo Di Maio, è dovuto soprattutto all'incertezza che grava ...

I pilastri della manovra - cosa sappiamo di Reddito di cittadinanza e Quota 100 - : Per realizzare quelle che rappresentano le promesse elettorali principali di Cinque Stelle e Lega servono l'anno prossimo quasi 16 miliardi

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Imprese che assumono donne avranno più sgravi fiscali” : Luigi Di Maio, all'incontro con la stampa estera ha annunciato che per quanto riguarda gli sgravi fiscali, saranno agevolate le aziende che assumono donne: "Percepiranno il Reddito come sgravio fiscale per 5-6 mesi, perché vogliamo colmare il gap che c'è oggi soprattutto nel sud Italia tra occupazione maschile e femminile".Continua a leggere

Sondaggi in calo (e poche risorse) : il M5s rivede il Reddito di cittadinanza? : Nelle tasche degli italiani molti meno soldi di quanto promesso dal governo. E sulle misure assistenziali c'è un calo di...

Bonafede : 'Reddito di cittadinanza? Nessun passo indietro' : 'Il reddito - ha aggiunto il Guardasigilli - non è misura assistenzialista ma un investimento sui cittadini e sulla loro capacità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Dunque il reddito di ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : Misura sostenibile che andrà a decrescere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse