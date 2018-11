Reddito di cittadinanza | ecco le città con più potenziali beneficiari

Reddito di cittadinanza - le provincie che ne beneficeranno di più : record a Crotone - e Bolzano è ultima - : Ci sono 34 province del Sud e delle isole in testa alla classifica dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza così come lo immagina la manovra gialloverde per il 2019. A Crotone quasi una ...

Come prendere il Reddito di cittadinanza e lavorare in nero : La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero . E' quanto emerge da un sondaggio a campione realizzato dal ...

Il Movimento 5 Stelle riformula il Reddito di cittadinanza : focus sul lavoro : In questi giorni il Movimento 5 Stelle ha deciso di riformulare il reddito di cittadinanza guardando più ai disoccupati e meno alle famiglie. Secondo i grillini infatti, è necessario aiutare le imprese per far aumentare le assunzioni. Il vicepremier Di Maio ha dichiarato che il reddito di cittadinanza va visto non come un mero sussidio, ma piuttosto come un ponte tra le imprese e chi vuole lavorare e non sa come fare. L' aiuto ai datori di ...