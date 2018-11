Reddito di cittadinanza | a quali famiglie andrà l’assegno da 780 euro al mese

Col Reddito di cittadinanza il M5s toglierà voti alla Lega nelle città del Nord? : I dati sono, come sempre, non del tutto certi, se non altro perché si prevede che il prossimo anno aumentino le presentazioni dell’Isee proprio per accedere al programma del governo. Quello che pare difficilmente reversibile è comunque la tendenza. Questa: stando ai calcoli, una famiglia su due, tra quante otterranno il prossimo anno il reddito di cittadinanza, vivono nel Sud o nelle Isole. Più precisamente, secondo ...