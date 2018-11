Real Madrid | cessa l' interim | Solari tecnico a tutti gli effetti

Il Real Madrid ha scelto : Solari sarà l'allenatore fino al termine della stagione : Solari era stato promosso 'a tempo' ma ora, come confermato dalla redazione inglese di Sky Sport, sarà premiato con un nuovo accordo fino al termine della stagione. La scelta è fatta, manca solo l'...

Il Real Madrid ha deciso : confermato Solari - ma serve un nuovo contratto : Santiago Solari rimarrà sulla panchina del Real Madrid, per confermarlo però il club dovrà sottoporgli un nuovo contratto Il Real Madrid ha deciso di affidare la panchina a Santiago Solari, non più ad interim bensì a tempo ‘prolungato’. Sì perchè in Spagna il regolamento prevede che un tecnico della Primavera debba essere messo nuovamente sotto contratto, con un nuovo accordo economico e temporale, per poter allenare la prima ...

Conte : “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? Che lavoro di Allegri!” : Antonio Conte, ex tecnico di Chelsea e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale a Coverciano. L’allenatore ha voluto innanzitutto chiarire il suo no al Real Madrid di Florentino Perez reduce dall’esonero di Lopetegui: “Il problema oggi è che per un allenatore del mio livello è meglio aspettare giugno e […] L'articolo Conte: “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? ...

Inter - il Real Madrid tenta Icardi : ora si spinge per il rinnovo : Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto Interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla di un’offerta monstre di […] L'articolo Inter, il Real Madrid ...

Real Madrid - l’ex presidente Calderon : “Ronaldo e Higuain li portai io al Bernabeu” : Forse non tutti sanno che Ramon Calderon, presidente del Real Madrid dal 2006 al 2009, fu l’artefice del passaggio di Higuain e Ronaldo in maglia merengue. Subito dopo la conclusione dell’affare che portò il portoghese in Spagna, però, dovette abbandonare la poltrona di numero uno del club Madridista per irregolarità riscontrate in un’assemblea. Alla Gazzetta dello Sport racconta del suo rammarico per non aver potuto ...

Real Madrid - Santiago Solari non si preoccupa della riconferma : “vivo alla giornata - per il bene del club” : Santiago Solari punta a conquistare la fiducia del presidente del Real Madrid e degli esigenti tifosi dei blancos Santiago Solari ha iniziato bene la sua esperienza sulla panchina del Real Madrid. Ancora però non c’è stata alcuna ufficializzazione in merito al suo contratto, sarà a tempo oppure riuscirà a guadagnarsi la fiducia di Florentino Perez? Intanto però, Solari pensa a vivere quest’esperienza giorno dopo giorno: ...

Real Madrid - Solari difende Sergio Ramos : «Il calcio è sport di contatto» : Fa ancora discutere la gomitata di Sergio Ramos in Champions League, Solari interviene in sua difesa: «Non ho visto cattiveria».

La Liga Real Madrid : le dichiarazioni di Solari alla vigilia della sfida con il Celta : Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, parla in conferenza stampa prima della sfida al ”Balaidos” contro il Celta Vigo.Santiago Solari ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della difficile trasferta di Vigo. Il tecnico ad interim delle Merengues è tornato a rispondere su quanto accaduto nella sfida di Champions con il Viktoria Plzen, difendendo a spada tratta il suo capitano Sergio ...

Calciomercato Real Madrid : uno dei senatori potrebbe partire a fine stagione : È stato uno dei pilastri del Real Madrid di Zidane e della Nazionale spagnola negli anni scorsi; adesso, però, Dani Carvajal non sta attraversando sicuramente il momento più felice della sua lucente carriera. Nel tribolato inizio di stagione dei blancos, il terzino spagnolo è stato spesso scavalcato da Odriozola, giovane voluto da Julen Lopetegui. Anche dopo l’esonero del’ex ct, il traghettatore Solari pare voler puntare ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Madrid - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre. Ritorna il campionato per le ”Merengues”, impegnate domenica sera a Vigo nella partita che chiuderà la dodicesima giornata del massimo torneo spagnolo. Un match che negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo. Analisi e Pronostico ...

Dalla Spagna : Real Madrid su Icardi - all'Inter sarebbe stato offerto Benzema (RUMORS) : Mauro Icardi è indubbiamente uno dei calciatori più chiacchierati in casa Inter. Tale affermazione non è inerente alle vicende di gossip con la moglie Wanda, bensì alle numerose voci di mercato che circolano sul suo conto, specie adesso che il calciatore si sta dimostrando anche una sicurezza nella massima competizione europea, la Champions League, nella quale ha segnato tre reti in quattro partite. La gara con il Barcellona ha dimostrato che il ...

Tg5 : Mauro Icardi al Real Madrid - ma è uno scherzo a Paolo Bonolis : Edizione delle 20 del Tg5 di venerdì 9 novembre, ospite Paolo Bonolis per lanciare la nuova edizione di Scherzi a parte. Sul finale si collegano col collega dello sport per un servizio sulle italiane in Champions, ma il giornalista lancia una bomba appena giunta da Madrid: Mauro Icardi verso il Real Madrid, con tanto di prima pagina del Marca (quotidiano sportivo spagnolo). Il giornalista prosegue raccontando che Wanda Nara, moglie e ...

Real Madrid - Solari confermato fino a Natale. Intanto spunta una nuova pista per la panchina : Nonostante ancora non abbia entusiasmato dal punto di vista del gioco, anzi, a Plzen il Real ha rischiato tanto nel primo quarto d’ora fino a quando non l’ha sbloccata, in ogni caso Santiago Solari dovrebbe poter conservare la sua panchina almeno fino a Natale. Il tutto grazie al bottino di 11 reti messe a segno e soprattutto delle 0 incassate. Intanto è emersa una nuova pista che condurrebbe ad Arsene Wenger, il quale però a ...