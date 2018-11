Raggi | Casalino | “Toni forti contro i giornalisti? A volte servono | c’è accanimento forte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roccoin collegamento con Fabio Fazio nel corso della puntata di Che tempo che fa su Rai 1 dopo aver chiesto scusa per il video in cui ha insultato down e persone anziane, ha commentato gli attacchi alla stampa di Di Maio e Di Battista dopo l’assoluzione della sindaca: “Io credo sia nel diritto di chi rappresenta i cittadini, come Luigi Di Maio e di libero cittadino come Di Battista, denunciare con forza quella che dal loro punto di vista è un’anomalia nel nostro Paese. Un’ informazione che fa quasi propaganda politica”. Incalzato da Fabio Fazio ha poi continuato: “I toni eccessivi aper denunciare con forza un problema che non va sottovalutato. L’informazione è un tema importantissimo, come lo è libertà di stampa. Che qualcosa non stia funzionando credo che sia evidente a tutti, credo che ci sia unmoltonei confronti del ...