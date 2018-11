Protezione Civile | cordoglio per la scomparsa del prefetto Maria Antonietta Cerniglia

Protezione Civile : il Corpo Volontari di Montesilvano festeggia dieci anni di attività : Sabato 10 novembre è stato celebrato il decennale del Corpo Volontari di Protezione Civile di Montesilvano (CPV). Nel corso della mattinata, nella sala consiliare del Palazzo di Città, ha avuto luogo una cerimonia istituzionale alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, il Sindaco Francesco Maragno e il Vice Sindaco Ottavio De Martinis. L’evento è stato presentato da Tiziana Di Tonno e ha ...

California - incendi fuori controllo : cadaveri irriconoscibili - sono rimaste solo le ossa. La Protezione Civile disloca stazioni di rilevamento DNA : La California continua a bruciare. Le fiamme non danno tregua ad abitanti e soccorritori e il bilancio delle vittime e’ salito ora a 25, dando al maxi rogo di questi giorni un altro triste primato, quello di essere non solo il peggiore della storia del Golden State ma anche il piu’ mortale dal 1991 e il terzo di sempre. Ma si teme il peggio, con oltre 110 persone disperse e il principale degli incendi, quello a nord della capitale ...

Incendio a Roma - la Protezione Civile : “Sostegno alle persone evacuate” : La Protezione Civile, con il supporto della Sala Operativa Sociale, sta coordinando le operazioni di supporto alle persone evacuate dallo stabile in via Prenestina 944. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Tramite un’analisi caso per caso, verra’ proposta da oggi la presa in carico presso le strutture di accoglienza organizzate dalla Protezione Civile. Ai bambini sara’ assicurato un servizio di trasporto scolastico che ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - 11 Novembre 2018 : Tempo in miglioramento nella giornata di domani, ma con ancora dei disturbi al Nord, Toscana, ed estremo sud fra Sicilia e Calabria. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Terremoto di 3.5 nel Barese - paura e gente in strada. Protezione Civile : «Nessun danno» : Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in provincia di Bari alle 13.45. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'Ingv, è stato di magnitudo 3.5 a...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Sabato 10 Novembre 2018 : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di tempo instabile al Nord-Ovest ed assisteremo ad un peggioramento anche marcato sulla Sicilia. Ecco tutti i dettagli nel bollettino della...

Maltempo - il nuovo bollettino della Protezione civile : Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata una allerta meteo arancione sulla Sicilia. Ribadita inoltre...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : forti temporali e venti intensi in Sicilia - maltempo anche al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - Salvatore - M5S - : 'I risparmi dai tagli dei nostri stipendi alla Protezione civile' : Abbiamo altresì pronto un Odg per impegnare il risparmio di spesa che si otterrà con la riduzione dei costi della politica , cioè il contributo regionale degli ex consiglieri, , affinché anche esso ...

Cultura di Protezione Civile e resilienza : Università Lumsa e Dipartimento di Protezione Civile presentano il “Laboratorio di Protezione Civile” : L’Università Lumsa e il Dipartimento della Protezione Civile presentano il “Laboratorio di Protezione Civile”, un corso di formazione sul Sistema di Protezione Civile italiano e sui rischi che interessano il territorio. È la prima volta – si tratta infatti di un progetto pilota – che un ateneo italiano e il Dipartimento collaborano alla progettazione di un corso curriculare multidisciplinare rivolto agli studenti universitari nel campo della ...

Maltempo - Protezione Civile : apprezzamento per le donazioni dei parlamentari M5S : Il Dipartimento della Protezione civile esprime soddisfazione per la decisione del Vice Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, di donare le somme derivanti dal taglio dello stipendio dei parlamentari del Movimento 5 Stelle alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali di ottobre–novembre 2018. È un segnale di vicinanza alle regioni colpite dall’eccezionale Maltempo delle ultime settimane, ma anche un segno di fiducia nei confronti ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino meteo per domani - ancora instabilita' al Nord : Nella giornata di domani osserveremo ancora condizioni di instabilità atmosferica sulle regioni Nord-occidentali e sulla Sardegna. Tempo complessivamente stabile sul restante territorio. Ecco il...

Allerta Meteo - nuova ondata di maltempo sull’Italia : avviso e bollettini della Protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo occidentale, favorirà l’apporto di flussi più umidi ed instabili sulle nostre regioni nord-occidentali, determinando, dalle prossime ore, un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...