Progetta oggi il tuo futuro | cosa sono le discipline STEM e perché conviene studiare in

fanpage

: Oggi facciamo vedere come si disegna e si progetta con gli strumenti tecnologici: tavoletta grafica e tablet! Siam… - ISSAbateZanetti : Oggi facciamo vedere come si disegna e si progetta con gli strumenti tecnologici: tavoletta grafica e tablet! Siam… - EfpaItalia : RT @csermely_banker: Questa mattina in Bocconi per parlare di Etica e Sostenibilità Ambientale negli investimenti. Nel mondo di oggi, quest… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Entro il 2025 circa 7 milioni di nuovi posti di lavoro in tutta Europa saranno destinati a studenti specializzati nelle cosiddette, acronimo in inglese per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ecco i vantaggi di un settore in continua crescita grazie alla rivoluzione digitale e le facoltà universitarie che si posscegliere per avere maggiori garanzie di occupazione e stabilità economica.