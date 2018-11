Produzione industria -0 | 2% nel trimestre

Italia - a settembre cala la Produzione industriale : A settembre 2018 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,2% rispetto ad agosto. Lo rivela l'Istat, che evidenzia come anche nella media del terzo ...

Istat : a settembre Produzione industriale in calo dello -0 - 2% su agosto : L'indice destagionalizzato della produzione industriale a settembre dovrebbe diminuire dello 0,2% rispetto ad agosto . Anche nella media del terzo trimestre il livello della produzione registra una ...

Gran Bretagna - Produzione industriale al palo a settembre : Ferma la produzione industriale nel Regno Unito, mentre mostra passi in avanti l'attività manifatturiera. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna , ONS, ...

Francia : -1 - 1% a/a per Produzione industriale a settembre - deluse attese : La produzione industriale francese ha mostrato a settembre un ribasso dell'1,1% su base annua rispetto al +1,5% della passata rilevazione, dato rivisto da +1,6%,, mentre su base mensile il dato ha ...

Francia - crolla la Produzione industriale a settembre : Tonfo inaspettato per la produzione industriale francese. Nel mese di settembre , l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un crollo dell'1,8% rispetto al +0,2% di agosto e peggio del -0,3% atteso dagli analisti. Il dato, è comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale, INSEE,. Su base annua ...

Istat : aumentati i prezzi della Produzione industriale : In crescita a settembre i prezzi della produzione industriale . Secondo i dati Istat si è registrato un aumento congiunturale dello 0,4% dei prezzi . Su base annua, invece, si è verificata una crescita ...

Cina - rallenta Produzione industriale : 9.05 A settembre, la produzione industriale cinese ha fatto registrare un rialzo del 5,8% su base annua, in frenata sia rispetto al +6,1% del precedente mese di agosto, sia rispetto alle attese degli analisti, che prevedevano un +6%. Si tratta del risultato più debole dal febbraio 2016, dovuto principalmente alla contrazione del settore manufatturiero (5,7% contro il 6,1% di agosto). Nei primi 8 mesi dell'anno,la produzione industriale è ...

Dollaro - indice poco mosso dopo i dati sulla Produzione Industriale : L’indice del Dollaro resta sostanzialmente immutato nei confronti delle principali controparti sul mercato dei cambi. Il Dollar Index infatti non si è discostato molto dal record negativo delle ultime tre settimane e viaggia su quota 94.7.L'andamento del DollaroSul fronte macroeconomico c'era molta attesa per i dati della Federal Reserve sulla Produzione Industriale di settembre, per l'impatto che avrebbero potuto avere sul Dollaro. Il report ha ...