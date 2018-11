Ponte Morandi - demolizione al via il 15 dicembre : Roma, 12 nov., AdnKronos, - "Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario alla Ricostruzione di Ponte MorandiMarco ...

Ponte Morandi - demolizione al via il 15 dicembre : “Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione“. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario alla Ricostruzione di Ponte Morandi Marco Bucci a ‘SkyTg24’. “I lavori partiranno non appena il Ponte sarà dissequestrato – ha proseguito – non appena avremo il progetto scelto, lo manderemo al procuratore e al gip per vedere le loro osservazioni, per includerle nel progetto ...

Genova : i lavori di demolizione di Ponte Morandi partiranno il 15 dicembre : “Il mio piano prevede che dal 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione”. Lo ha detto a Sky TG24, il Sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi Marco Bucci parlando dei lavori di demolizione del Ponte Morandi. “Noi – ha spiegato Bucci - abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d’invito, l’elaborazione dei dati e la scelta del ...

Il sindaco di Genova Bucci : "La demolizione del Ponte Morandi inizierà il 15 dicembre" : Nuovo annuncio del commissario alla ricostruzione, mentre il Procuratore Cozzi chiarisce: "Quando ci sarà il piano, lo esamineranno i consulenti del Pm"

Ponte Morandi : entro Natale al via la demolizione : Mentre si attende l’approvazione del decreto per Genova, il sindaco Bucci ha ormai definito il team di esperti che lo affiancheranno: la sua intenzione è di farsi trovare pronto quando il decreto uscirà da Palazzo Madama, dove approderà domani per le votazioni. La quadra del commissario Il Secolo XIX parla di due vice: Piero Carlo Floreani, ex procuratore capo della Corte dei Conti di Torino, esperto sul versante giuridico e dei conti pubblici e ...

Genova - messa per vittime del Ponte Morandi sulla Portaerei Cavour : A novanta giorni dalla tragedia, i familiari delle vittime e gli sfollati si sono trovati a bordo della Nave Ammiraglia della Marina Militare per la cerimonia di suffragio -

Crollo Ponte Morandi - Bucci : demolizione dei monconi “prima di Natale” : “Io penso che prima di Natale cominceremo i lavori di demolizione dei monconi del ponte Morandi“: lo ha dichiarato oggi Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, a margine della cerimonia in ricordo delle 43 vittime del Crollo del viadotto. “Ho gia’ fatto il piano di progetto con il mio team pseudo-ufficiale, perche’ aspettiamo di avere l’ufficialita’ dal decreto. Ci siamo messi ...

''Dal Ponte Morandi al maltempo : secondo mia moglie portiamo sfiga'' : Durante il suo ''Fratelli di Crozza'', in onda su Nove, il comico genovese Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. ''Dormo così poco che devo pagare ...

Crozza - dal Ponte Morandi al maltempo in Friuli - la moglie di Toninelli è preoccupata : “Crede che portiamo sfiga” : Maurizio Crozza torna a interpretare il ministro Danilo Toninelli, e nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza (in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove) confessa che anche la moglie comincia a farsi delle domande sul suo lavoro. Poi torna a diffondere l’entusiasmo che contraddistingue l’operato del governo del cambiamento: “È importante che la gente capisca che il governo è uno di loro, chiunque può mettersi il ...