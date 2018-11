Ponte Genova | sindaco Bucci | ' 15 dicembre al via lavori demolizione'

Genova - messa per vittime del Ponte Morandi sulla Portaerei Cavour : A novanta giorni dalla tragedia, i familiari delle vittime e gli sfollati si sono trovati a bordo della Nave Ammiraglia della Marina Militare per la cerimonia di suffragio -

Crollo Ponte - Genova come Marina : “Uscirà dalla tempesta” : “Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di Ponte Morandi e lo facciamo grazie alla Marina , noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare siamo come la Marina , che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che e’ in grado di uscirne bene e meglio”. E’ stato l’invito alla città a ‘non arrendersi‘ del sindaco Marco Bucci stamani a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina ...

I 5 Stelle regalano Genova ai cinesi. Ma il Ponte deve essere italiano : Il crollo del ponte Morandi ha creato un vuoto infrastrutturale non solo a Genova, ma in tutta la Liguria. E adesso il governo sta correndo ai ripari per capire chi, come e a quale prezzo può ricostruire non solo il ponte, ma tutte le infrastrutture principali del capoluogo ligure. Chi credeva però che Genova dovesse essere il simbolo della rinascita italiana, si dovrà ricredere.Nell'ultimo viaggio a Shanghai di Marco Bucci, sindaco e ...