Più immigrati irregolari | meno sicurezza

Silvia Sardone : 'Milano è la capitale dei reati compiuti frequentemente dagli immigrati' : L'ex forzista Silvia Sardone, consigliera comunale a Milano [VIDEO] e donna più votata in Lombardia con 11312 preferenze, ha fatto il punto della situazione sui reati commessi dagli immigrati nella citta' di Milano e sullo stato di abbandono dell'ex Palasharp, un tempo sede di grandi concerti ed eventi; oggi dormitorio e rifugio per immigrati clandestini. Ieri, l'ex forzista, adesso nel Gruppo Misto, ha fatto presente che, se si leggono ...

Napoli - insulta immigrati sulla Circumvesuviana. La donna sbotta : “Stronzo - meglio che l’Italia sia loro piuttosto che tua” : Sull’account facebook Pasa Anta è stato pubblicato un video diventato virale nel giro di poche ore. “Sul treno della Circumvesuviana di Napoli un ragazzo offende dei pakistani – si spiega nel testo che accompagna il video – e a un certo punto una signora non ce la fa più e reagisce dicendogli anche ‘preferisco che l’Italia diventi loro piuttosto che dei personaggi come te, fascista e razzista‘”. Il video ...

C'è un governo che vuole Più immigrati : L'esecutivo giapponese ha presentato un progetto di legge che allarga le maglie dell'immigrazione. Contrari i sindacati...

Alla fine il lavoro che non c'è preoccupa Più degli immigrati. Un'indagine : lavoro, inquinamento e viabilità: eccole, le tre divinità del male che spaventano i nostri sonni. La trimurti delle paure è stata fotografata da un'indagine condotta da Community Media Research in collaborazione con Intesa Sanpaolo per La Stampa. "Qual è il problema più rilevante dove vivi?" hanno chiesto i sondaggisti dell'istituto in 1.427 interviste effettuate tra ...

Il Decreto Sicurezza viene attenuato : per gli immigrati a processo una garanzia in Più prima dell'espulsione : Per il Viminale, è sbagliato parlare di "modifica" al Decreto immigrazione e Sicurezza in materia di sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Ma l'articolo 10 del "testo definitivo" sembra in effetti 'attenuare' quanto illustrato dalla relazione diffusa subito dopo il Consiglio dei ministri dei lunedì scorso. Secondo quella relazione, la Commissione territoriale può sospendere l'esame ...

Immigrati-sicurezza - ok al decreto Salvini : "Ora l'Italia è Più sicura" : Dopo circa un'ora di discussione, il Cdm ha approvato il dl Salvini che contiene le norme sulla sicurezza e sull'immigrazione. Segui su affaritaliani.it

Se gli immigrati sparissero non ci sarebbero Più badanti - colf - braccianti e muratori. La ricerca : L'inoccupazione delle donne , al Sud dove va oltre il 60 per cento, è un vulnus tutto italiano che crea grave danno all'economia e al quale non si riesce a porre rimedio. Oggi gli stranieri occupati ...

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro continua : 'La 'ndrangheta fa Più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto) ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...