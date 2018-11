Pippo Baudo e Fabio Rovazzi al timone di Sanremo Giovani

Baglioni sceglie Fabio Rovazzi e Pippo Baudo come conduttori di Sanremo Giovani. : Claudio Baglioni ha scelto i conduttori di Sanremo Giovani: saranno Fabio Rovazzi e Claudio Baglioni. La notizia circolava da un po’, ma solo in questi giorni è stata finalmente confermata dal direttore artistico della kermesse. Manca ancora qualche mese all’inizio del Festival di Sanremo, ma i preparativi sono già iniziati e cresce l’attesa per scoprire cosa realizzerà nel 2019 Claudio Baglioni dopo il successo della scorsa ...

Sanremo Giovani 2019 : Pippo Baudo e Fabio Rovazzi conduttori - è ufficiale : Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, ora è ufficiale: saranno Pippo Baudo e Fabio Rovazzi i conduttori delle due prime serate di Sanremo Giovani in programma il 20 e 21 dicembre su Rai1 in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. 24 i cantanti in gara, 12 a sera.Al timone dei quattro appuntamenti di presentazione degli artisti finalisti, in onda dal 17 al 20 dicembre alle 17.45 sempre su Rai1, ci sarà invece Luca Barbarossa. ...

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi conducono Sanremo Giovani : Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019 ha scelto le pagine (e la copertina) di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da domani, per presentare i conduttori delle serate di "Sanremo Giovani" che andrà in onda dal 17 dicembre su Raiuno."Ho iniziato la mia carriera artistica che ero ancora minorenne" racconta Baglioni "e quindi so cosa significa essere Giovani in questo ambiente. Per questo ho deciso di dedicare loro un vero Sanremo ...

