Pil | per 1 | 2% 2018 | serve +0 | 4%trimestre

Manovra - Istat : per centrare l'obiettivo 2018 serve una crescita del Pil a +0 - 4% nel quarto trimestre : MILANO - Gli obiettivi di crescita fissati dal governo si allontanano sempre di più. L'avvertimento, seppur per via indiretta, è arrivato questa mattina dall'Istat, che ha aperto il nuovo giro di ...

F1 - non è finita per Verstappen e Ocon : i due Piloti convocati dai Commissari Sportivi dopo la rissa : La reazione del pilota olandese non è affatto piaciuta ai Commissari Sportivi, che potrebbero adesso comminargli una severa sanzione Max Verstappen rischia una pesante sanzione per il comportamento tenuto dopo il Gp del Brasile, avendo messo le mani addosso a Esteban Ocon durante la procedura del peso nel box della FIA. Photo4/LaPresse Il collegio dei Commissari Sportivi ha convocato i due piloti per capirne di più ed eventualmente ...

Cosa prevede la legge Pillon sull'affido e perché fa mobilitare le piazze : È il giorno della mobilitazione contro un disegno di legge che non piace quasi a nessuno e che anche all'interno della compagine che l'ha proposta è oggetto di dissenso al limite dello scontro. Il nome che la burocrazia gli ha affibbiato è ddl 735 ma il nome in codice è legge Pillon, dal nome del senatore leghista e fondatore del Family day, Simone Pillon, che l'ha ...

No Pillon - decine di persone in piazza a Bologna. Casa delle donne : “Ostacola denuncia di violenze in famiglia” : A Bologna, come in altre 60 città italiane, uomini e donne di tutte le età sono scesi in piazza per contestare il ddl Pillon, un disegno di legge definito “pericoloso, perché introduce la mediazione familiare, abolisce l’assegno di mantenimenti per i figli, limita la possibilità di divorziare o separarsi con l’obiettivo di preservare l’unità familiare, penalizza il coniuge meno abbiente minandone la libera scelta e ostacolando la denuncia ...

Aereo precipita in un bosco : il Pilota di 27 anni sopravvive per 4 giorni mangiando biscotti : Maicon Semencio Esteves, 27 anni, è precipitato a bordo di un Aereo agricolo mentre viaggiava a bassa quota sopra il Mato Grosso, in Brasile. Riuscito a salvarsi dall'incendio del mezzo, è stato ritrovato quattro giorni più tardi dalle forze dell'ordine che l'hanno localizzato grazie al suo telefono cellulare. Per sopravvivere si è nutrito di biscotti.Continua a leggere

Il ddl Pillon è un regolamento di conti con l'universo femminile - in piazza per fermarlo : Le donne domani scenderanno in piazza in tutta Italia, da Trieste a Catania.La Cgil insieme ai centri antiviolenza D.i.Re Donne in rete contro la violenza, associazioni, sindacati, ong, movimenti, comitati cittadini formatasi ad hoc, sarà in piazza per dire No al disegno di Legge Pillon e chiederne il ritiro, insieme ad altri 3 disegni di legge sulla stessa materia attualmente in discussione al Senato, che in nome di un'accattivante ...

Ddl Pillon - perché si protesta contro la riforma dell’affido : È il senatore leghista Simone Pillon il primo firmatario di uno dei disegni di legge più discussi della legislatura: quello che vuole riformare le regole dell’affido dei figli in caso di separazione. In oltre 60 città italiane sabato 10 novembre sono in programma manifestazioni di protesta, contro questo, il 735, e gli altri disegni di legge in materia, organizzate da centri antiviolenza, i sindacati e molte associazioni. È un no netto al ddl ...

Moto volanti per la Polizia di Dubai : avviato l’addestramento dei Piloti [VIDEO] : Al termine del training di guida dedicato ai primi piloti gli hoverbike della Polizia di Dubai saranno pronti ad effettuare servizio operativo nella città araba Circa un anno fa avevamo parlato dell’introduzione nell’incredibile parco veicoli della Polizia di Dubai – ricco di potentissime ed esotiche supercar – dei futuristici hoverbike, ovvero Moto volanti capaci di trasportare in volo un pilota per circa 25 minuti. In questi giorni ...

Conferme per i dati del Pil britannico : L'economia britannica si è ripresa dal crash globale prima dell'Eurozona e per molti anni ha sovraperformato il blocco valutario, ma ora cominciamo ad assistere a un raffreddamento. Alle 10.30 ci ...

Vertenza Pilkington - prorogata cassa integrazione per 1648 lavoratori : Chieti - Al ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione per i 1.648 lavoratori della Pilkington Italia Spa nei due stabilimenti di San Salvo (Chieti) e Settimo Torinese (Torino). Lo fa sapere con una nota il ministero del Lavoro spiegando che l'azienda ha presentato un piano di riorganizzazione aziendale che consente la proroga degli ammortizzatori sociali. "Il Ministero del Lavoro - si legge nella nota - continua ...