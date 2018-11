Peter Gomez : “Salini mi ha offerto la direzione del Tg1 ma ho rinunciato. È da una vita che invoco una Rai non lottizzata” : Il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, durante il talk show politico Piazzapulita (La7), spiega le ragioni per le quali ha rinunciato alla direzione del Tg1, proposta da Fabrizio Salini, ad della Rai: “Quando Salini mi ha telefonato, io gli ho spiegato che per tutta la vita ho scritto anche dei libri, chiedendo di tenere i partiti fuori dalla Rai. Non avevo dubbi che quella fosse una scelta di Salini, che è un ...

Fq Millennium - Peter Gomez presenta il numero di novembre : “Mafia nigeriana. Storie di sangue e polvere da sparo” : “Mafia nigeriana“, esce sabato 10 novembre in edicola il nuovo numero di Fq Millennium. A novembre il mensile diretto da Peter Gomez si occupa della criminalità organizzata africana: “Sono il Buscetta della mafia nigeriana e vi racconto come stiamo conquistando il mondo” Sabato 10 novembre in edicola con il Fatto Quotidiano Dall’11 novembre solo FQ Millennium a € 3,90 L'articolo Fq Millennium, Peter Gomez presenta il numero di ...

Peter Gomez - il clamoroso rifiuto della direzione del Tg1 : 'Perché ho detto no' : Sulla giostra del totonomi per il nuovo direttore del Tg1 era finito anche il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez, finché la scelta orientata dal governo Lega-M5s non è finita su Giuseppe Carboni. Gomez però non ha perso il treno del telegiornale di Stato, ma semplicemente non ci è voluto salire: "Mi hanno chiesto di fare il direttore del Tg1 - ha detto a Un giorno da pecora su Radiouno - Me lo ha chiesto il Dg Salini, ma ho rifiutato ...

La Confessione (NOVE) - Nina Moric a Peter Gomez : “Da bambina sono stata rapita da due ragazzi” : “Non è stata per niente facile la mia infanzia, per mille motivi. C’è anche stato un sequestro da parte di due bulli”. A ‘La Confessione‘, Nina Moric svela in esclusiva le sofferenze del suo passato, venerdì’ 26 ottobre alle 23 su Nove. Il conduttore Peter Gomez parte dal principio: “Lei è figlia di un matematico e di una economista e ha vissuto un’infanzia molto difficile, violenze da parte di suo padre e un ...

La Confessione (NOVE) - Nina Moric a Peter Gomez : “Ho subito violenze psicologiche da mio padre. Non lo vedo da 10 anni” : “Le violenze di mio padre? Erano violenze psicologiche e i tempi passati mi perseguitano ancora”. Nina Moric affronta i fantasmi dell’infanzia, venerdì 26 ottobre alle 23:00 su NOVE, in esclusiva a ‘La Confessione’ condotta dal giornalista Peter Gomez. L’ex moglie di Fabrizio Corona è figlia di uno scienziato. “Un matematico, fisico e chimico, uno dei seguaci del genio Nikola Tesla”, dice Nina Moric, che apre a malincuore la ...

La Confessione - Nina Moric e Linus ospiti di Peter Gomez su Nove venerdì 26 ottobre alle 23 : L’ex modella Nina Moric e la voce più nota di Radio Deejay Linus saranno gli ospiti di questa nuova puntata de La Confessione di Peter Gomez in onda su Nove venerdì 26 ottobre alle 23. L’ex moglie di Fabrizio Corona affronterà tutti i particolari più intimi della sua vita, dall’infanzia in Croazia alle recenti simpatie per il movimento di estrema destra CasaPound, dai ricoveri per abusi di psicofarmaci al rapporto con ...

Travaglio condannato a pagare 95mila euro a Tiziano Renzi per due commenti - assolto Peter Gomez per quattro articoli : Assoluzione per i quattro articoli di inchiesta, condanna per il titolo a uno di essi e per due commenti firmati dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio sul padre dell'ex premier Renzi, Tiziano. Il tribunale civile di Firenze, giudice Lucia Schiaretti, ha condannato il giornalista a pagare 95mila euro al padre dell'ex presidente del Consiglio, per due commenti e, in qualità di direttore, per il titolo di un articolo pubblicato ...

La Confessione - Giancarlo Magalli e Valentina Nappi ospiti di Peter Gomez su Nove venerdì 19 ottobre alle 23 : Il volto televisivo più noto di Raidue Giancarlo Magalli e la pornostar Valentina Nappi saranno ospiti di Peter Gomez a La Confessione venerdì 19 ottobre alle 23 su Nove. Dopo i faccia a faccia con Fabrizio Corona, Enrico Montesano e Paolo Rossi, il giornalista torna con due interviste molto diverse tra loro. Magalli racconterà la sua lunga storia nel servizio pubblico spaziando dal rapporto, spesso turbolento, con le numerose colleghe a quello ...

Montesano rivela a Peter Gomez : "Veltroni e Rutelli? Due ingrati" : Il direttore de ilfattoquotidiano.it apre la puntata de 'La confessione' sul NOVE con Enrico Montesano, protagonista a teatro dello spettacolo Il Conte Tacchia: 'Questo è Walter Veltroni, ecco una ...

La Confessione - Peter Gomez torna su Nove con un’intervista a Enrico Montesano e Paolo Rossi : Dopo gli incoraggianti risultati della prima stagione, torna su Nove il programma La Confessione condotto da Peter Gomez e prodotto da Loft produzioni. Ospiti della seconda puntata, dopo la prima incentrata sulla controversa figura dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, sono i due attori comici Enrico Montesano e Paolo Rossi. “La Confessione” è un programma di Loft Produzioni per Discovery Italia. Nove è visibile al canale 9 del ...

Fq Millennium - Peter Gomez presenta il nuovo numero : “Qualcosa di sinistra”. Da sabato 6 ottobre in edicola : Viaggio in Francia nelle banlieue dove vincono i populisti rossi di Mélenchon e in Portogallo dove la Geringonça al governo sfida la troika e aumenta i salari. È la politica che tra pancia e cervello sceglie il cuore. Come chiedono le periferie italiane perse dal Pd. Due modelli a confronto: Milano e Napoli. Mentre Lo Stato Sociale canta: “Ripartiamo dalle disuguaglianze”. sabato 6 ottobre in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 7 ottobre solo ...

La Confessione - Fabrizio Corona a Peter Gomez : “Mai ammirato Lele Mora. Sono stato il suo grande amore - ma non mi ha mai avuto” : Fabrizio Corona a ‘La Confessione’ condotta da Peter Gomez, in onda su NOVE venerdì 5 ottobre alle 23, spara a zero su l’ex agente dei vip Lele Mora. Incalzato da Peter Gomez, l’ex re dei paparazzi, condannato per vari reati, ammette di non avere gran stima dell’ex socio: “Io a Lele non l’ho mai ammirato, perché è stato il mago di questo lavoro attraverso dei rapporti di pubbliche relazioni, ma se lui fosse stato ...

La Confessione - Fabrizio Corona a Peter Gomez : “Penso di finire presto ammazzato. Con le mie foto potevo far cadere dei governi” : Fabrizio Corona apre la seconda stagione de ‘La Confessione’ condotta da Peter Gomez. Su NOVE, venerdì 5 ottobre alle 23, l’ex agente dei fotografi, condannato per vari reati, racconta al giornalista uno spaccato legato al periodo dello scandalo delle cene di Arcore e Silvio Berlusconi. “Quando scoppiò il primo Ruby, mi vennero a rubare all’interno dell’ufficio tutti gli archivi fotografici – rivela Corona – perché ...

La Confessione - Peter Gomez a Blogo : "Mai un'intervista a Marco Travaglio. La differenza tra me e Costanzo? La P2" : "Quando accetti di venire a La Confessione sai che, con garbo, ti verranno fatte tutte le domande. E anche le seconde domande, con altrettanto garbo. Magari la quarta no perché io non ti sto interrogando, ti sto intervistando. Non sono un pubblico ministero, sono un giornalista. È lo spettatore a dover giudicare la veridicità delle risposte". Parola di Peter Gomez, direttore del sito del Fatto Quotidiano e conduttore di La Confessione, la cui ...