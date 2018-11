Pesca all'ombrina | carattere alimentazione ed esche

Pesca illegale : sequestrati a Pozzallo tre tonni "alletterati" : Operazione di controllo dei militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo. sequestrati tre tonni e attrezzatura di Pesca vietata. Una denuncia

Tonnara di Favignana : arriva il Decreto del Ministero che autorizza la ditta Castiglione alla Pesca : "Siamo contenti del risultato raggiunto, per il quale ringraziamo la politica a tutti i livelli, a partire dall´Amministrazione Comunale di Favignana, per il sostegno e il percorso comune, alla ...

Maltempo - alleanza Pesca : “Da sempre noi Pescatori spazzini del mare” : “Noi pescatori spazzini del mare lo siamo da una decina di anni ma solo adesso tutti se ne accorgono perche’ il Maltempo di questi giorni ha ingrossato i fiumi che stanno riversando nelle acque marine enormi quantita’ di detriti di ogni tipo”. A parlare e’ l’alleanza pesca, nell’evidenziare il contributo indispensabile degli operatori a tenere puliti fondali e spiagge, alla luce dei risultati presentati ...

Sila - Marco Aidala scompare durante una battuta di Pesca : è giallo : Marco Aidala, agronomo, è scomparso lo scorso 2 novembre nel luogo che aveva scelto per una battuta di pesca nei pressi di Sila, in Calabria. La protezione civile continua senza sosta le ricerche. Gli amici: "Non si parli di suicidio, amava la vita".Continua a leggere

Lotta alla Pesca abusiva - la Guardia costiera di Vasto sequestra 180kg di vongole : Chieti - Continuano i controlli nell’ambito della filiera della pesca sotto il coordinamento della Direzione Marittima di pescara e proprio oggi la Guardia costiera di Vasto ha individuato un grosso quantitativo di vongole prive di documenti attestanti la provenienza per cui sono stati sequestrati 180kg di prodotto non tracciato. Nello specifico gli ispettori specializzati dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto impegnati nei controlli sul ...

Serie B - 6 gol e 2 espulsioni all’Adriatico : il folle monday night va al Pescara : Nel monday night di Serie B, Pescara e Lecce danno vita a una battaglia senza esclusione di colpi, caratterizzata da 6 gol e due espulsioni. Del Sole, che subentra nel finale realizzando il terzo e il quarto gol, decide un match al cardiopalma. Tra gli abruzzesi, Capone è l’unico assente. Pillon conferma in blocco l’undici dell’ultima gara a eccezione di Monachello, che viene sostituito al centro dell’attacco da ...

Nuova Zelanda - Pescatore salva bimbo di 18 mesi dall’Oceano : “Sembrava solo un pupazzo” : "La sua faccia assomigliava alla porcellana e con i capelli corti bagnati sembrava non essere vero, ma poi ho sentito un piccolo gemito e ho capito che era vero e vivo" così un pescatore ha raccontato l'incredibile salvataggio di un bimbo di 18 mesi finito in mare dopo essere sfuggito ai genitori senza che nessuno se ne accorgesse.Continua a leggere

“Miracolo” in Nuova Zelanda : Pescatore salva un bimbo di 18 mesi dall’Oceano - era in acqua da parecchi minuti : E’ stato definito “un miracolo” il salvataggio nell’Oceano Pacifico di un bambino di 18 mesi da parte di un pescatore neozelandese. Gus Hutt, in vacanza in campeggio sulla Matata Beach di North Island, stava pescando quando ha visto da lontano una piccola sagoma che galleggiava sull’acqua, lo scorso 26 ottobre. Il piccolo era riuscito ad eludere la sorveglianza dei genitori, scappando dalla tenda, ed era ...

Diretta Pescara-Lecce - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : PESCARA - All'Adriatico, stasera, Pescara - Livorno chiude il quadro dell'undicesima giornata del campionato cadetto. La squadra di Pillon è chiamata a replicare al successo del Palermo, che si è ...

Champions League Pallavolo femminile - Derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor Pesca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene ...

Champions League Pallavolo femminile – Derby Imoco-Savino Del Bene - la Igor Pesca il Cannes : ecco tutti i gironi : CEV Volleyball Champions League: a Budapest il sorteggio dei gironi. Derby Imoco-Savino Del Bene nella Pool D, la Igor pesca il Cannes Derby italiano tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, il Cannes di Noemi Signorile e Luna Carocci per l’Igor Gorgonzola Novara. Sono i risultati del sorteggio dei gironi di CEV Volleyball Champions League, effettuati oggi a Budapest. Nella Pool D, oltre alle due formazioni italiane, ...

RiPescaggi Serie B : caos totale - i giocatori pronti allo sciopero : Ripescaggi Serie B- I giocatori dell’Entella sono pronti a scioperare e a non scendere in campo domenica nella sfida di Lega Pro con il Pisa. Lo scrivono con un comunicato in cui si annuncia la pesante protesta auspicando che la Lega Pro “posto il preavviso di sciopero, possa deliberare entro domani il rinvio della gara Virtus Entella-Pisa, in modo da evitare l’esercizio del diritto di sciopero che i calciatori sono ...

Meteo : perturbazione vasta 6000 km - sta Pescando aria "tropicale" verso l'Italia - Allerta temporali : perturbazione vastissima sul Mediterraneo, fronte esteso tra il circolo polare artico e i tropici, Italia in balia dei temporali a breve. Meteo / La nuova perturbazione che sta colpendo l'Italia, a...

Provinciali Pescara : sindaco Penne nuovo consigliere - subentra a Zaffiri alla presidenza dell'ente : I temi che metteremo al centro dell'azione politica saranno la riqualificazione delle strade e la manutenzione delle strutture scolastiche nonché l'appalto dei lavori per riaprire Palazzo De Sterlich,...