Perù sotto shock | l’autobus di una squadra studentesca precipita in un burrone | 8 morti

calcioweb.eu

: RT @MAIRAGHI: E' arrivato lo Sbam Comics n° 42 di novembre/dicembre 2018 la rivista digitale gratuita scaricabile o leggibile GRATIS clicca… - FedericoDeRosa : RT @MAIRAGHI: E' arrivato lo Sbam Comics n° 42 di novembre/dicembre 2018 la rivista digitale gratuita scaricabile o leggibile GRATIS clicca… - sbamcomics : RT @MAIRAGHI: E' arrivato lo Sbam Comics n° 42 di novembre/dicembre 2018 la rivista digitale gratuita scaricabile o leggibile GRATIS clicca… - Rich_Peru : @Gabriole È sotto la frase finita -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio. Almeno 8 persone sono rimaste uccise inin un incidente stradale, l’autobus trasportava una, la notizia è stata resa nota direttamente dal Ministero degli Interni peruviano. Sei deisono calciatori tra gli 11 ed i 14 anni dellaUnder 15, il club si stava recando a Chachapoyas per un torneo regionale, morto anche l’autista. Secondo fonti della Polizia sono almeno 9 i feriti gravi, sette calciatori, un uomo ed una donna che stavano viaggiando come tutori della. L’autobus è caduto nel baratro di circa 90 metri nella zona di Rondon, a circa 1.200 chilometri a nordest di Lima. Il torneo è stato annullato come segno di lutto. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo...