Perché un’azienda studia e cataloga tutti i fulmini d’Italia

(Di lunedì 12 novembre 2018)sul mare davanti a Trieste (Getty Images) Non passa giorno che il cielonon sia attraversato da. Quel che non ci si aspetta è la frequenza del fenomeno: nel 2017 sono stati 1,5 milioni i lampi registrati. C’è chi li conta, monitora e. È il mestiere di alcuni ingegneri e fisici impegnati a Cesi, azienda di ingegneria per il settore energetico di Milano. Lavorano su turni di 24 ore su 24. Vigilano sulla nostra sicurezza personale e limitano i possibili danni economici. Non solo: da loro può dipendere anche l’atterraggio di un aereo, la valutazione assicurativa per un danno alla macchina, fino alla luce nelle case. Un fulmine emette un campo elettromagnetico, che si propaga in atmosfera e lungo la crosta terrestre. Una rete di venti sensori, installati dal Cesi e omogeneamente distribuiti sul territorio italiano, captano questo campo elettromagnetico. Si ...