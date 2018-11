Per Salvini sulle grandi opere si deve andare avanti

Berlusconi parla di 'rischio dittatura'. Per Salvini sono 'sciocchezze' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini , nel suo discorso alla scuola politica della Lega, risponde così alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi , che ha auspicato di nuova una rottura tra il ...

Salvini : 'Grandi oPere - avanti tutta Non si può lasciare l'Italia a metà' : Salvini approfitta della scuola di formazione politica della Lega, allestita a Milano dal sottosegretario Armando Siri, e ai ragazzi si rivolge sottolineando quanto la conoscenza sia la chiave del ...

Berlusconi parla di "rischio dittatura". Per Salvini sono "sciocchezze" : "In Italia non c'è nessun rischio dittatura, semmai una velata dittatura fondata sulla paura, sulla precarietà, sulla mancanza di speranza e ce l'hanno consegnata i governi precedenti". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel suo discorso alla scuola politica della Lega, risponde così alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che ha auspicato di nuova una rottura tra il Carroccio e il Movimento 5 ...

Salvini : grandi oPere - avanti tutta. Non si può lasciare l'Italia a metà : dal nostro inviato MILANO La Tav è la Tav. Ma giù le mani da un?idea di sviluppo, dalla connessione grandi opere-crescita, cioè lavoro, innovazione, anti-palude da solita...

Salvini : avanti sulle grandi oPere Alla fine la Tav si farà : ... l'alta velocità Torino-Lione? «Lasciamo che finisca l'esame costi/benefici», Matteo Salvini, tra il pranzo con gli imprenditori brianzoli e Milan-Juve, parla Alla Scuola di formazione politica della ...

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto Per la sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Salvini a Merkel : “Europa rischia guerra Per i nazionalismi? Il Pericolo è burocrazia Ue” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha replicato alla cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha parlato del rischio che l'Europa torni in guerra: "Se i popoli si ricordano di essere popoli, che abbiamo un storia, una religione, una tradizione, questo è il nazionalismo che porta alla guerra?".Continua a leggere

Lettera a Matteo Salvini di Manel - italiana di seconda generazione : "Io lotto Per i miei diritti. E lei?" : "Pericolosa, molto pericolosa". Manel Ben Ameur ripensa spesso a quelle parole. L'ha definita così il consigliere comunale di Bologna, Umberto Bosco, della Lega, quando si è avvicinata al banchetto allestito dal Carroccio in piazza per raccogliere le firme contro la costruzione di una moschea. "Pericolosa perché dai l'immagine di una ragazza che riesce a conciliare la fede nell'Islam e i valori più diffusi in ...

Salvini e Berlusconi a San Siro : una doppietta di Higuain Per fare pace : In tribuna la politica che li divide non troverà spazio, perché ci sarà soltanto la fede milanista che li unisce. Se i rossoneri vincono, il rapporto tra i due si raddrizzerà all'istante, magari ...

Roma - Salvini : non esiste mia opa - ora Però fare di più e meglio : Roma, 11 nov., askanews, - L'assoluzione in primo grado della Sindaca di Roma Virginia Ragvgi 'è una buona notizia' perchè 'da cittadino italiano e da amico di Roma, sono contento che non sia una ...

Matteo Salvini sfotte Cécile Kyenge Per il partito africano : 'Auguri - credo che l'Italia...' : 'Auguri, se ne sentiva effettivamente l'esigenza. Penso che sia una domenica diversa per gli italiani con il partito della Kyenge'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ...

Elisa Isoardi risponde ai follower che l'attaccano Per la foto con Salvini : "Perché l'avrei umiliato?" : "Ma perché lo avrei umiliato? È una foto molto dolce, non capite quanto amore c'è?". Proprio non ci sta Elisa Isoardi ad essere criticata così duramente per l'immagine postata su Instagram con cui annunciava la fine della sua relazione con Matteo Salvini. A quanti (molti a dire il vero) l'hanno accusato di indelicatezza per aver "messo in piazza" gli affari privati suoi e del suo compagno, al secolo Ministro ...

Meloni promuove referendum Per sì a Tav : 'ora Salvini si schieri' : Roma, 11 nov., askanews, - 'Fratelli d'Italia sa da che parte stare noi scendiamo in campo per il futuro dell'Italia e invitiamo i cittadini a venire a firmare ai nostri banchetti per il referendum ...

Raggi : "Assolta Perché ho lavorato Per il bene della città" | "E' finita l'opa di Salvini su Roma" : Dopo la sentenza di assoluzione per falso il sindaco di Roma rilancia: "Il nostro faro resta il programma con i suoi obiettivi: chi si impegna a Raggiungerli resta con me, chi non lo fa è fuori". Al governo: "Ora ci diano soldi e poteri"