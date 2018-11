Per il leader dei giovani dell' Spd la Merkel cadrà entro il 2019

Sette palestinesi - tra cui un leader di Hamas - sono stati uccisi in un’oPerazione dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza : Sette palestinesi, tra cui un importante comandante del gruppo radicale Hamas, sono stati uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano (IDF) nella Striscia di Gaza. L’incursione è avvenuta nei pressi della città di Khan Younis, nel sud della Striscia, ed è stata accompagnata

Perché ci metteremo poco a rimpiangere la lungimiranza di una leader come Angela Merkel : Finisce l'èra di Angela Merkel . Nel 2021, la donna più potente del mondo uscirà dalla scena politica tedesca. Una decisione difficile ma inevitabile dopo i risultati delle ultime tornate elettorali in Baviera e in Assia. Forse avrebbe dovuto lasciare prima: tredici ...

Conferenza sulla Libia senza leader europei - pesa l'isolamento dell'Italia Per la manovra di bilancio : ROMA Una sfilza di viceministri e sottosegretari. La Conferenza sulla Libia di lunedì e martedì prossimo è a rischio fallimento. Nessuno dei leader europei sarà infatti presente e Palermo. Tutti, dal ...

Bosch leader nel settore dei semiconduttori Per il mercato automotive : L'elettrificazione e la guida autonoma alimentano la crescita del business dei semiconduttori di Bosch: ogni nuovo veicolo...

Successo Per il Maf - la piattaforma d'incontro tra leader e giovani ideata da Roberto Maroni : Oltre 500 partecipanti, 300 Millennials, 200 top manager delle grandi aziende pubbliche e private del paese: è stato un Successo assoluto il primo appuntamento del Millennials Ambassadors Forum (MAF), la piattaforma europea ideata da Roberto Maroni, Luisa Todini e Giordano Fatali, tenutosi alla Nuvola Lavazza di Torino. L'hashtag #IdeasWork è balzato subito in alto tra i trend topic nella mattinata, ottenendo più tweet delle ...

Spagna - procura chiede oltre 200 anni Per leader catalani. Ora il governo è a rischio : Dodici condanne per ribellione, sette per malversazione di fondi pubblici e un totale di oltre 200 anni di carcere. Sono le pene chieste dalla procura generale spagnola per l’ex vicepresidente catalano Oriol Junqueras e altri cinque consiglieri del governo di Carles Puidgemont a un anno esatto dalla loro incarcerazione. Era il 2 novembre 2017 quando i leader indipendentisti venivano arrestati a seguito della dichiarazione unilaterale ...

Per il 42% degli italiani Matteo Salvini è il vero leader del governo M5S-Lega : Il sondaggio realizzato da Ixè per Huffpost rileva che, secondo gli italiani, il governo Conte sta prendendo sempre di più una piega leghista. E lo dicono senza avere dubbi, indicando, il 42% degli intervistati, Salvini come voce conducente dell'esecutivo, mentre solo il 12% riconosce al Movimento 5 Stelle il potere di orientare il governo. La classifica è la stessa anche in quanto a fiducia: il leader della Lega ha quella del 48% dei cittadini, ...

Protesta durante l'inno Usa - inginocchiandosi. È la prima volta Per una cheerleader : La Protesta di alcuni giocatori neri contro l'inno americano prima dell'inizio delle partite di football potrebbe contagiare anche le cheerleaders. Una di loro si è inginocchiata, tenendo le mani sui fianchi, prima del match tra i San Francisco 49ers - per i quali danza - e Oakland Raiders.Il suo nome, Kayla Morris, non dice niente a nessuno, ma c'è già chi la definisce un eroe americano. I San Francisco 49ers sono l'ex ...

Sondaggi : ampi consensi Per il governo - Salvini leader e M5s in calo - : E' Matteo Salvini ad essere percepito, secondo i Sondaggi, come il vero capo del governo gialloverde. Nonostante questo la Lega è leggermente in calo, così come il M5S. Tra i politici, ai primi posti, ...

Sondaggi - Salvini è il leader più gradito e ancora più forte nel governo : Per il 58% “è lui che comanda”. M5s cala al 27 - 6% : La Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e continua a gravitare intorno a quota 30 per cento. Sono gli esiti del Sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica, secondo cui a cinque mesi dalle politiche del 4 marzo il Carroccio è l’unico partito che cresce, fagocitando gli altri. Anche il Movimento 5 stelle, sceso nella rilevazione al 27,6%, cinque punti sotto il risultato delle urne. Allo stesso modo, Matteo ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : scendono sul ghiaccio i big del singolo - Yuzuru Hanyu in una gara non semplice. Zagitova Per confermare la leadership : É arrivato uno dei momenti più attesi della prima parte di stagione. Scenderanno infatti questo fine settimana sul ghiaccio della Helsinki Ice Hall, impianto teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, i detentori del titolo olimpico Alina Zagitova e Yuzuru Hanyu, pronti a esordire nel circuito. Yuzuru Hanyu presenterà per la prima volta davanti al pubblico europeo i suoi due bellissimi programmi, ...

Juventus - Szczesny intervista Chiellini : 'Io un leader. BBC? Vicina alla Perfezione' : ad Harvard: "Mi piacerebbe andarci, è vero, ma per un master in economia , Chiellini è laurato proprio in economia e commercio ndr, , non per tenere una lezione sulla difesa". Battute a parlare, "...

Per il leader di Casapound a Predappio si sono visti 'pagliacci mascherati' : Come ogni anno, la ricorrenza della marcia su Roma è stata accompagnata dalla consueta commemorazione di nostalgici a Predappio . Mentre da un'altra parte della città natale di Mussolini manifestava l'...