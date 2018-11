Pensioni | Salvini | “Penalizzazioni con quota 100? Noi diamo la possibilità di scelta Non

Pensioni - Salvini esalta la riforma : 'Libereremo italiani dalle catene della Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 9 novembre 2018, sono relative a Quota 100 e alle ultime dichiarazioni rilasciate in TV dal vicepremier Matteo Salvini che, oltre a parlare di meta' febbraio quale obiettivo di partenza per la nuova misura di uscita Pensionistica che verra' predisposta dal Governo Conte, ha precisato come 400-500mila italiani avranno la possibilita' di 'liberarsi dalle catene della Legge Fornero'. Una Quota 100 ...

Pensioni - Salvini conferma Quota100 senza penalizzazioni dal 2019 : 'Obiettivo 400-500mila' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi giovedì 8 novembre, riguardano la partenza di Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore il prossimo anno. In attesa di conoscere quale sara' il responso europeo in merito alla contestata Legge di Bilancio 2019, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad alcune domande in merito al primo 'step' per il superamento della Legge Fornero, nel corso della registrazione della ...

Pensioni - Quota 100 dal 1° aprile 2019 ma Salvini e Di Maio sono ai ferri corti : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi mercoledì 7 novembre, riguardano le stime relative a Quota 100 e al dibattito politico riguardante i costi della nuova misura di anticipo Pensionistico. Di certo, non mancano le tensioni all'interno del Governo gialloverde, in merito ad un'altra importante questione, quella del decreto sicurezza. Un esecutivo, insomma, che sente il peso della Legge di Bilancio, il giudizio dell'Europa e il complicato ...

Pensioni - Salvini su Quota 100 : '4 finestre - agiremo gradualmente' ma si teme il flop : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 2 novembre, riguardano, naturalmente, la misura di anticipo Pensionistico Quota 100 che, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, non è stata inclusa nella Legge di Bilancio 2019, se non per l'istituzione di un fondo pari a 6,7 miliardi di euro per la sua futura introduzione. Quali saranno, dunque, i possibili scenari per il primo step relativo all'auspicato superamento della riforma ...

RIFORMA Pensioni 2019/ Salvini-Di Maio - il piano B : Quota 100 “meno generosa” (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Pensioni - la Fornero contro Salvini "Sbandiera il mio scalpo" : 'Fare la quota cento soltanto per sbandierare lo scalpo Fornero mi sembra che non corrisponda a una scelta saggia per il Paese' . Elsa Fornero torna a bocciare l'idea del governo gialloverde di ...

Pensioni - Salvini replica all’Ue : ‘Avanti col superamento della legge Fornero’ : Il governo giallo-verde respinge con forza le contestazioni di Bruxelles alla manovra e, sul fronte previdenziale, conferma gli interventi per il superamento della riforma Pensioni targata Fornero, quindi la quota 100 a partire da 62 anni, la proroga del regime sperimentale Opzione donna, l’aumento delle Pensioni minime e il taglio di quelle d’oro. Commentando la bocciatura, da parte dell’Unione europea, della legge di Bilancio 2019 pronta per ...

Pensioni - Quota 100 premia il Nord ma l'Europa lancia un ultimatum a Salvini e Di Maio : Le ultime notizie in tema Pensioni, ad oggi venerdì 19 ottobre, riguardano gli effetti dell'introduzione della misura Quota 100, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2019 presentato dal Governo Conte. Un provvedimento che permettera', secondo le stime dell'esecutivo, l'accesso Pensionistico anticipato a circa 400mila lavoratori in possesso del doppio requisito riguardante i 62 anni di eta' anagrafica e i 38 di versamenti contributivi. Un ...

RIFORMA Pensioni/ I conti che non tornano tra Boeri - Di Maio e Salvini : Dopo il varo della manovra il Governo punta su una RIFORMA delle PENSIONI all’insegna di Quota 100. Ma non è facile far quadrare i conti. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ I paletti da fissare per aiutare (davvero) i disoccupati, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ I conti a spanne del Governo su Quota 100 e taglio degli assegni, di G. Cazzola

Manovra Governo - caos su Pensioni d’oro/ Ultime notizie “contributo solidarietà” : Tajani a Salvini - “fermati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: novità su pensioni d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:55:00 GMT)

MANOVRA - MISURE GOVERNO E NOVITÀ Pensioni D’ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

Manovra - Pensioni d'oro e dl fiscale : ‘pace’ Salvini-Di Maio/ Ultime notizie - M5s : "Stampa in crisi di nervi" : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: Pd-FI, "pagherà il Paese"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:38:00 GMT)

Manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle Pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...