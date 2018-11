«Pensioni | il calcolo | con ' Quota' 100 ridotte fino al 30%»

Pensioni : non solo quota 100 - variano anche calcolo assegni - perequazione e requisiti : Nel 2019 il sistema previdenziale italiano sara' di molto modificato con i provvedimenti che l’Esecutivo, con la manovra di Bilancio e con i decreti ad essa collegati, varera'. Novita' importanti che non riguardano solo le misure ideate per iniziare a superare le pesanti regole della Fornero. Molta carne bolle in pentola e non ci riferiamo solo a quota 100, aspettativa di vita e opzione donna, ma anche per quanto riguarda le modalita' di calcolo ...