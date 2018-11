Pedicini M5s vs Tajani | “Se vuole fare campagna elettorale | si dimetta” E il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) “Lei continua a criticare pubblicamente il governo. Per il ruolo che riveste, non può farlo. Se, si dimetta”. A dirlo, rivolto direttamente al presidente del Parlamento europeo, è stato l’eurodeputato del M5s, Piernicola. Antonioha risposto, infuriandosi: “Io sono sempre stato imparziale nel svolgere la mia attività. E difendo la libertà di stampa in tutta Europa dagli attacchi vergognosi dei rappresentanti del governo italiano”. L'articolo(M5s) vs: “Se, si dimetta”. E il presidente del Parlamento europeo si infuria proviene da Il Fatto Quotidiano.