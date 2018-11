Pd | Gentiloni | ' Zingaretti ottimo candidato per nuova stagione dem'

Pd - Gentiloni sostiene Zingaretti : “Può essere l’idea di una stagione nuova” : Paolo Gentiloni ha detto che non si candiderà alla segreteria del Pd. Ma a ?Che tempo che fa' ha fatto un endorsement a Nicola Zingaretti: "Penso che sia un ottimo candidato, puo' anche essere l'idea di una stagione nuova". Di Minniti ha detto: "Vedremo se si candiderà, ma lo difenderò sempre: le cose che abbiamo fatto insieme le rivendico".Continua a leggere

E se nel Pd - tra Minniti e Zingaretti - la spuntasse Gentiloni? : Ancora tutti fermi ai blocchi di partenza. La corsa alla segreteria del Pd è sempre più fatta di annunci mai perfezionati, tatticismi e studio delle mosse degli avversari. Nessuno rompe il canapo che potrebbe far scattare una competizione dura e fulminea come il Palio di Siena. Minniti sì, ma solo al 51 percento Marco Minniti non scioglie la riserva, così come non la scioglie Maurizio Martina ma la sensazione ...

Pd - Gentiloni : Minniti o Zingaretti? Vinca il migliore : Firenze, 27 ott., askanews, - 'Vinca il migliore'. Così l'ex premier ed esponente del Pd, Paolo Gentiloni, ha risposto, alla festa Fogliante in corso a Firenze, a una domanda se preferisse Minniti, ...

Pd - dal cugino di Gentiloni ai giovani dem : gli uomini di Zingaretti per scalare il partito. Con stipendio della Regione Lazio : La “macchina da guerra” di Zingaretti è pronta. La “Piazza Grande” in cui far confluire realtà politiche e sociali di centrosinistra si sta man mano riempiendo. E anche molti degli uomini chiave sono sistemati, coloro che dovranno fare il lavoro sporco e tirare la volata allo “zar” Nicola verso lo scranno più altro del Partito democratico, in primis, e della coalizione di centrosinistra poi. La riconferma alla Regione Lazio da questo punto di ...

Pd - Gentiloni con Zingaretti per il rilancio/ Video - elezioni segreteria : Calenda - "serve fronte repubblicano" : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:16:00 GMT)

PD - Gentiloni CON ZINGARETTI PER RILANCIARE I DEM/ Video - elezioni segreteria : messaggio dal palco a Renzi : "Piazza Grande", convention ZINGARETTI a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". GENTILONI risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:09:00 GMT)

Cosa hanno detto Zingaretti e Gentiloni dal palco che vuole rilanciare il Pd : Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni sullo stesso palco. Si salutano, si ringraziano nei rispettivi discorsi, duettano per dare una prospettiva al Partito Democratico e al Paese. Non necessariamente in quest'ordine, ma se l'obiettivo finale è "mandare a casa questo governo", nessuno si nasconde che la strada sarà ancora lunga "non lo faremo domani, dovremo batterci", sottolinea il governatore del Lazio. ...

Congresso Pd - Zingaretti a Renzi : “Stop egocrazia”/ Video - Gentiloni : "Cambiare strada ma no abiure" : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Zingaretti verso Congresso : “stop egocrazia nel Pd”/ Video - Gentiloni a ‘Piazza Grande’ : “no alleanza con M5s” : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Gentiloni : 'Con M5s-Lega in fumo le fatiche degli italiani' Zingaretti : 'Esiste un modello alternativo all'odio' : Abbiamo risanato l'economia e non dobbiamo né vergognarcene né rinnegarlo, abbiamo stroncato il traffico di esseri umani, e ringrazio in particolare il ministro Minniti', ha detto Gentiloni parlando ...

Gentiloni : «Con M5s-Lega in fumo le fatiche degli italiani» Zingaretti : «Esiste un modello alternativo all'odio» : Abbiamo risanato l'economia e non dobbiamo né vergognarcene né rinnegarlo, abbiamo stroncato il traffico di esseri umani, e ringrazio in particolare il ministro Minniti', ha detto Gentiloni parlando ...

Zingaretti : 'Esiste un modello alternativo all'odio'. Gentiloni : 'Il Pd cambi strada senza abiure. Con M5s-Lega in fumo le fatiche degli ... : Il Pd cerca il rilancio attraverso una nuova unità. Partecipando alla Piazza Grande di Nicola Zingaretti - dove il governatore del Lazio lancia la sua candidatura al congresso - l'ex premier Paolo ...

Pd. Zingaretti : stop egocrazia - siamo una squadra. Gentiloni : Italia - paese meno sicuro : Occorre una politica nuova, serve questo popolo, serve integrazione, protezione". E sulla sicurezza: "Si stanno costruendo le premesse della crescita dell'odio, della costruzione in alcune grandi ...

Pd - convention Zingaretti : Gentiloni a ‘Piazza Grande’/ Video “no correnti Congresso” : rissa con animalisti : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:36:00 GMT)