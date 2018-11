ilmattino

: Sul brutto caso di #Napoli della paziente sommersa da formiche. Ho già inviato i Carabinieri del Nas per un’ispezi… - GiuliaGrilloM5S : Sul brutto caso di #Napoli della paziente sommersa da formiche. Ho già inviato i Carabinieri del Nas per un’ispezi… - Agenzia_Ansa : VIDEO | #Napoli, paziente intubata sommersa da formiche - mattinodinapoli : Paziente sommersa dalle #formiche a #napoli, il #ministro Grillo: «Chi ha sbagliato pagherà» -

(Di lunedì 12 novembre 2018) «Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità». Così in un post ildella Salute Giulia...