Papa | un appello agli scienziati per favorire il disarmo nucleare

Papa : appello agli scienziati - favorire il disarmo nucleare : 'Come fecero San Paolo VI e San Giovanni Paolo II chiedo agli scienziati l'attiva collaborazione al fine di convincere i governanti della inaccettabilità etica di tale armamento a causa dei danni ...

Giovane papà scomparso da giorni - l'appello disperato della famiglia di Tommi : Non si hanno più notizie di Tommi Ciriaci, 21enne di Filottrano, scomparso da venerdì, nonostante le ricerche di carabinieri...

Dalla Balivo a Gigi D'Alessio - l'appello dei vip : 'Aiutatelo a rimanere con mamma e papà' : 'Mi chiamo Alessandro Maria, ho ancora poche settimane di vita'. Inizia così il video diventato virale sui social che racconta la storia di un bambino di 18 mesi affetto da una rara malattia genetica ...

L’appello dei delfini a Papa Francesco : “non siamo animali di serie B - aiutaci a fermare i massacri di cui siamo vittime” : In occasione del “World Animal Day”, e della celebrazione della giornata di San Francesco (patrono degli animali), il 4 ottobre, Marevivo rivolge, con una lettera, un appello a Papa Bergoglio affinché con la sua voce autorevole aiuti a fermare il massacro di delfini e balene. Già nella sua enciclica “Laudato Sì”, il Pontefice ha invitato l’uomo a trasformarsi da predatore a custode del Creato, infondendo grande speranza per il cambiamento ...

Migranti - il Papa “Chi li sfrutta ne renderà conto a Dio”/ L’appello ai politici “Non strumentalizzateli” : Migranti, il Papa “Chi li sfrutta ne renderà conto a Dio”. L’appello rivolto ai politici “Non strumentalizzateli”. Le parole del Santo Padre rilasciate stamane a Roma(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:32:00 GMT)

L'appello di Papa Francesco ai politici : 'Non strumentalizzate paura verso stranieri per i vostri interessi elettorali' : 'Purtroppo accade pure che nel mondo della politica si ceda alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi ...

Scomunica senza appello. Il pugno di ferro del Papa contro i preti pedofili : Roma - Papa Francesco fa sul serio. Nonostante le accuse e le polemiche delle ultime settimane a seguito del dossier di monsignor Carlo Maria Viganò sul tema delle molestie, nei giorni scorsi il ...

Papa Francesco ricorda don Pino Puglisi e fa un appello - ma i mafiosi non si ‘convertiranno’ mai : Nel giorno dell’anniversario della morte di Don Pino Puglisi, il Papa è andato a Palermo per ricordare l’uomo di chiesa ucciso dai fratelli Graviano per la sua opera di contrasto alla mafia. L’invocazione del Papa verso i mafiosi di “Cosa Nostra“ è stata la stessa usata da Giovanni Paolo II quando il nove maggio 1993 andò nella Valle de Templi e disse : “mafiosi, convertitevi “. Corre l’obbligo precisare che di lì a poco, era il 27 ...

Ferragni e Fedez - lo struggente appello di un papà per la figlia malata : «Venite a trovarla» : «Carissima Chiara, carissimo Federico, piccolo Leone...il vostro giorno speciale si trasforma in concreta vicinanza a favore di realtà più deboli... Il 17 ottobre 2012, quando io...

Ferragni e Fedez - lo struggente appello di un papà per la figlia malata : 'Venite a trovarla' : 'Carissima Chiara, carissimo Federico, piccolo Leone...il vostro giorno speciale si trasforma in concreta vicinanza a favore di realtà più deboli... Il 17 ottobre 2012, quando io e mia moglie avevamo ...

Papa Francesco - appello per la Siria : “fermare catastrofe umanitaria”/ Ultime notizie - imminente attacco Idlib : Siria, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: appello di Papa Francesco per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:06:00 GMT)