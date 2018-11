Papa Francesco | «La scienza impari da Paolo VI la carità del sapere »

Papa Francesco frena i vescovi Usa sulle linee guida contro la pedofilia : Colpo di scena a Baltimora all'assemblea generale dei vescovi americani chiamata a votare le nuove misure anti-abusi dopo i recenti scandali sulla pedofilia, dopo il caso Viganò e dopo le sanzioni contro l'ex cardinale Theodore McCarrick. In apertura dei lavori il cardinale Daniel Di Nardo, presidente della Conferenza episcopale americana, ha annunciato che il Papa ha chiesto ai vescovi americani di non votare nuovo linee guida per ...

Berset e Papa Francesco parlano di pace e diritti umani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa Francesco : "soldi da paradisi fiscali per aiuti ai poveri"/ Agli scienziati - "lotta per disarmo nucleare" - IlSussidiario.net : Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze: 'i soldi dei paradisi fiscali per aiutare i poveri. Lottate per il disarmo nucleare'

Papa Francesco agli scienziati : “La vostra ricerca possa giovare a tutti - i popoli della terra ne siano sfamati - dissetati - sanati e formati” : “La Chiesa non si attende dalla scienza che segua soltanto i principi dell’etica, che sono un patrimonio inestimabile del genere umano. Essa si aspetta un servizio positivo, che possiamo chiamare con San Paolo VI la ‘carità del sapere’“: lo ha dichiarato Papa Francesco ricevendo, in udienza, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, i partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze in ...

Papa Francesco : 'Nel mondo 800 milioni di esclusi - c'è tanto da fare' - : Bergoglio ha parlato alla comunità scientifica della Pontificia Accademia delle Scienze auspicando anche uno sviluppo che sia allo stesso tempo integrale e sostenibile: "I cambiamenti globali sono ...

Papa Francesco : “No a vescovi affaristi e attaccati ai soldi - sono calamità per la Chiesa” : Papa Francesco nella Messa di questa mattina a Casa Santa Marta ha delineato il profilo del vescovo. La sua riflessione parte dalla Lettera di San Paolo apostolo a Tito. Per Bergoglio un pastore non deve essere arrogante né superbo, non collerico e non dedito al vino, affarista né attaccato al denaro.Continua a leggere

[L'analisi] Papa Francesco e il vino buono dei giovani. Ecco i cambiamenti che attendono la Chiesa : Se pensiamo al recente sinodo dedicato ai giovani come a una prova generale di Chiesa del futuro che tutti i battezzati sono chiamati a edificare, si può capire perché Papa Francesco sia rimasto ...

Papa Francesco - le prove del legame tra la sua Chiesa e la massoneria : un attacco durissimo : 'Oggi sembra esserci una folla di teologi e prelati che ardono dal desiderio di abbandonare la via di Cristo per confondersi con il mondo, e soprattutto con il Potere di questo mondo'.

Papa Francesco : «L'acqua come una merce? Inconcepibile» : ...in cui la popolazione non ha un accesso regolare all'acqua potabile non manca la fornitura di armi e munizioni che continuano a deteriorare la situazione! La corruzione e gli interessi di un'economia ...

Francesco Totti cuore di papà : la dedica dolcissima per Cristian : Per la Roma di Francesco Totti non è un bel momento: la vittoria contro il Cska Mosca permette ai giallorossi di mettere un piede e mezzo negli ottavi di finali ma in campionato la contestazione è feroce. Dopo la partita di Firenze, un pareggio scialbo, Francesco Totti non si è visto. A fargli passare il magone c’è la famiglia verso la quale il campione giallorosso ha sempre dimostrato un grande attaccamento. Il 6 novembre di tredici anni fa ...

Papa Francesco : 'Nel mondo c'è povertà scandalosa' : "Il mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti vivono in una scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando". Lo ha detto il Papa nell'...

Papa Francesco : mondo ricco di risorse ma senza equa distribuzione : Il mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti vivono in una scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando. Ma il mondo è uno solo! L'...

Papa Francesco : la buona politica è al servizio della pace - VIDEO : E' 'La buona politica è al servizio della pace' il tema del messaggio per la 52a Giornata Mondiale della pace, che si celebra l'1 gennaio 2019. 'La responsabilità politica - spiega la Sala Stampa Vaticana in una nota - appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa missione consiste nel ...

Cyberbullismo : in Vaticano l'Osservatorio mondiale voluto da Papa Francesco : ... la Fondazione Scholas, fondata da Papa Francesco per promuovere il diritto all'educazione grazie alle rete di oltre 440mila scuole in tutto il mondo, e dalla Fondazione Carolina, impegnata nella ...